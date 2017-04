TPO - Sau gần một ngày lẩn trốn, Trần Mạnh Thống (25 tuổi), tài xế cán chết thiếu tá Cảnh sát giao thông Đồng Nai, đã ra đầu thú. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ tài xế này để điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Chiều ngày 16/4, Trần Mạnh Thông (25 tuổi, trú tại phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã đến Công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) đầu thú về việc gây tai nạn giao thông.

Thông là người điều khiển xe tải BKS 60C- 107.62 cán chết thiếu tá CSGT Lê Quang Minh. Hiện tại, cơ quan chức năng đã tạm giữ tài xế này để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Công an TP Biên Hòa đã có thông báo chính thức về vụ việc này. Theo đó, vào lúc 19h15 tại trạm thu phí cầu Đồng Nai (km 1872, quốc lộ 1A, KP 10, phường An Bình), tổ tuần tra của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai khi đang làm nhiệm vụ, đã ra hiệu lệnh dừng xe ô tô tải BKS 60C- 107.62 (chưa xác định danh tính người điều khiển), lưu thông theo hướng Ngã tư Vũng Tàu đi TP.HCM.



Tuy nhiên, tài xế chiếc xe kể trên không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục cho xe lưu thông. Khi chiếc xe đến khu vực trước ca bin gác chắn trạm thu phí giao thông cầu Đồng Nai, Thiếu tá Lê Quang Minh (SN 1976, cán bộ tuần tra kiểm soát PC67 Đồng Nai) đã đuổi theo yêu cầu tài xế dừng xe.

Sau khi tranh cãi với Thiếu tá Minh, tài xế không chấp hành, lên xe chạy tiếp. Lúc này, Thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái chiếc xe và yêu cầu tài xế dừng lại. Tuy nhiên, Thiếu tá Minh bị trượt ngã và bị bánh xe sau bên trái của chiếc xe cán qua người. Vụ việc khiến Thiếu tá Minh tử vong tại chỗ.

Trong chuyến công tác tại Đồng Nai, chiều ngày 16/4, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm viếng, động viên gia đình thiếu tá Lê Quang Minh.