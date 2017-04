Thống khai lên xe bỏ chạy 5 m thì thiếu tá CSGT chạy bộ đuổi theo đập kính, sau đó nghe nhân viên trạm thu phí hét lên anh ta mới biết đã cán người.

Thống tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: C.A

Ngày 17/4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tạm giữ tài xế Trần Mạnh Thống (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi cán chết thiếu tá Lê Quang Minh (41 tuổi, Phòng CSGT Công an Đồng Nai).Tại cơ quan điều tra, Thống khai chiều hai hôm trước lái xe chở heo từ TP Biên Hòa đi TP HCM. Khi xe đến khu vực ngã 3 Vũng tàu thì bị tổ CSGT Đồng Nai ra hiệu lệnh dừng lại.Xuống xe làm việc một lúc, do biết mình đang chở hàng quá trọng tải cho phép, sợ bị phạt nên Thống không xuất trình giấy tờ mà lên xe nổ máy bỏ chạy.Chạy được hơn một km, xe dừng lại trước Trạm thu phí cầu Đồng Nai chờ mua vé. Lúc này, thiếu tá Minh được một người mặc thường phục chở trên xe máy đuổi kịp, yêu cầu anh ta xuống xe. Sau khi tiếp tục xảy ra tranh cãi, Thống lên xe chạy tiếp."Tôi đi qua bên cửa phụ để lên xe, chạy chừng 5 mét thì anh Minh rượt bộ chạy lên đập kính ra hiệu dừng lại. Anh ấy té lúc nào tôi không biết. Khi nhân viên trạm thu phí hét lên thì tôi đã thấy anh ấy nằm bất động phía sau", Thống khai nhận.Bị người dân truy đuổi, Thống nhảy xuống sông, sau đó bơi vào bờ, trốn dưới chân cầu Đồng Nai. 30 phút sau, thấy vắng người, anh ta đến nhà người quen ở qua đêm. Một ngày sau, được sự động viên của gia đình, Thống ra đầu thú.