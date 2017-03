TPO - Tài xế chạy xe ô tô biển số xanh của một bệnh viện tại Quảng Nam trên đường đi đến Trung tâm đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam để kiểm định lại xe thì bất ngờ tông vào người đàn ông đi trên đường khiến ông này tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe bỏ chạy

Ngày 6/3, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Tấn Lộc (34 tuổi trú tại TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ. Tài xế Lộc được xác định là người lái xe biển số xanh gây tai nạn khiến một người đàn ông tử vong ngày 6/12/2016.

Trước đó, chiều 6/12/2016, tài xế Trần Tấn Lộc chạy xe ô tô biển số xanh 92M – 000.51 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đi Trung tâm đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam để kiểm định lại xe. Trong lúc đang lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Thuận An (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) thì bất ngờ tông vào ông Mai Ngọc Vân (59 tuổi, Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) khiến ông này tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế Lộc lái xe bỏ chạy.

Công an huyện Núi Thành sau đó vào cuộc điều tra. Giám định mẫu máu dính trên xe ô tô 92M – 000.51 và mẫu máu trong người ông Mai Ngọc Vân trùng khớp. Cơ quan điều tra cũng tiến hành trưng cầu Trung tâm pháp y Quảng Nam giám định AND, kết quả xác định ông Vân chết ngày 6/12/2016 là do tại nạn giao thông với đa chấn thương.

Cơ quan chức năng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ đối với Trần Tấn Lộc.