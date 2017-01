TP - Đầu năm 2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết sẽ kiên quyết dẹp bỏ việc bán hàng cũ, hàng không có nguồn gốc tại chợ Trời (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tuy nhiên, gần đây, tại Thủ đô tái xuất tình trạng trộm cắp phụ tùng ô tô, buôn bán đồ trộm cắp.

Nhiều người chào mua lô gô ô tô ở phố Đồng Nhân và chợ Trời.

Nhiều vụ trộm gương, lô gô

Trong tháng 12/2016 và tháng 1/2017, nhiều vụ trộm cắp gương, lô gô ô tô đã xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội. Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 12/2016 xảy ra vụ trộm cắp gương ô tô Kia Morning của anh Đ.V.K tại Kim Liên, quận Đống Đa. Tiếp đó, đầu tháng 1/2017, khi anh C. ở Quảng Ninh điều khiển xe Ford Ranger về khu vực cầu Chui, Long Biên, Hà Nội và đỗ xe tại đây đã bị đạo chích “vặt” mất chiếc lô gô tích hợp camera sau, trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Gần đây nhất, ngày 5/1, nhiều xe bạc tỷ Mercedes, Lexus, Range Rover để trong sân chung cư khu đô thị Gamuda Garden (quận Hoàng Mai) bị kẻ trộm “vặt” mất gương chiếu hậu. Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đã tiếp nhận trình báo và vào cuộc điều tra. Trong khi đó, đại diện Ban quản lý khu đô thị Gamuda Garden cho biết, bọn trộm manh động đã cắt thủng một phần tường rào bằng lưới sắt của bãi đỗ xe. Hình ảnh nghi phạm đã được Ban quản lý trích xuất từ camera an ninh gửi cơ quan công an.

Một trong những chiếc xe bị trộm vặt lô gô. Ảnh:M.Đ

Ngoài ra, nhiều vụ trộm cắp gương chiếu hậu, cần gạt nước, lô gô ô tô… cũng được một số nạn nhân chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội. Anh Trần Mạnh Hùng, thành viên diễn đàn Otofun cho biết, thời gian gần đây kẻ gian thường trộm cắp lô gô của xe Ford Ranger. Theo anh Hùng, Ford Ranger được tích hợp camera ngay tại lô gô vì thế “vặt” xong, kẻ gian sẽ bán tại khu vực chợ Trời, phố Đồng Nhân với giá từ 3 đến 4 triệu đồng, tuỳ thuộc độ mới cũ.

Công khai mua bán, chào mời

Phóng viên Tiền Phong đem chiếc xe bán tải Ford Ranger, BKS 14… của nạn nhân ở Quảng Ninh tới khu vực chợ Trời. Vừa lái xe đến đầu phố Thịnh Yên thuộc khu vực chợ Trời, một người đàn ông khoảng 40 tuổi chạy xe máy bám theo chào hàng. Ông này không ngần ngại chào mời chúng tôi mua lô gô cũ tích hợp camera với giá 3,6 triệu đồng. Thấy chúng tôi phân vân, người đàn ông này nói thêm: “Giá thị trường rồi, ở đây mua đâu chẳng thế”. Người này cam kết nếu trả giá này sẽ bán đúng chiếc lô gô mà chúng tôi bị trộm “vặt”, nếu mua lô gô cùng loại của xe khác giá sẽ mềm hơn, khoảng 3,3 triệu đồng.

Nhiều người chào mua lô gô ô tô ở phố Đồng Nhân và chợ Trời (Ảnh cắt từ clip). Ảnh: M.Đ

Sau khi thỏa thuận xong giá, chúng tôi được một số người khác giới thiệu bán lô gô với giá mềm hơn khoảng 3,2 triệu đồng. Điều đáng nói, cả một nữ nhân viên trông xe tại khu vực phố Thịnh Yên cũng không ngần ngại chào mời chúng tôi mua lô gô. Khi chốt được giá 3,1 triệu đồng với người phụ nữ trông xe, chúng tôi lấy cớ không mang đủ tiền rồi tiếp tục đi về phố Đồng Nhân.

Tình trạng bán đồ cũ tại phố Đồng Nhân diễn ra khá nhộn nhịp, xe của chúng tôi vừa rẽ vào đầu phố đã có 3 người mời chào mua lô gô. Sau khi mặc cả giá, chúng tôi dừng lại chờ chừng 5 phút tại một cửa hàng và được người đàn ông khoảng 35 tuổi đưa ra 2 chiếc lô gô. Trong 2 chiếc này, có 1 chiếc khớp với mảnh gãy còn lại của chính… chiếc lô gô xe của chúng tôi bị mất trộm.

Cũng trong lần đi mua lại đồ bị trộm này, chúng tôi được một tiểu thương tên Đ. ở phố Đồng Nhân mách nước, không cần phải mang xe tới khu chợ làm gì cho phiền phức. Theo anh Đ., chỉ cần xác định địa điểm bị vặt gương, lô gô, và thông tin về loại xe…, sẽ được chào bán ngay linh kiện “chính chủ”…