TPO - Do chưa đáp ứng được nguyện vọng cá nhân, Bí thư xã đã có hành vi vu khống, bôi nhọ, xúc phạm lãnh đạo huyện nên cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Đinh Trọng Tấn bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 3/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Đinh Trọng Tấn (SN 1980, ở thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương) là huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương.

Trước đó, do chưa đáp ứng được nguyện vọng cá nhân, Đinh Trọng Tấn đã có hành vi vu khống, bôi nhọ, xúc phạm lãnh đạo huyện Quảng Xương. Trước tình hình trên, giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương vào cuộc để điều tra, làm rõ. Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, cơ quan công an đã có đủ chứng cứ kết luận hành vi của Đinh Trọng Tấn là vi phạm pháp luật.

Căn cứ quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Đinh Trọng Tấn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.