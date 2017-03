TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ hai nghi can trong vụ giết người trói chân tay rồi thả xuống sông thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà để điều tra làm rõ vụ án.

Hiện trường vụ việc.

Chiều 29/3, đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan điều tra công an tỉnh Hải Dương đã xác định hai nghi can trong vụ nam thanh niên tử vong trong tư thế bị trói hai tay trên sông.

“Hiện cơ quan CSĐT đang tạm giữ hai người này và tiếp tục hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án” – đại tá Nam nói.

Hai nghi can được xác định là Nguyễn Thị Mến (trú xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà) và Mạc Văn Duy (con trai Mến). Trước đó, cơ quan điều tra xác định hai mẹ con Nguyễn Thị Mến là nghi can liên quan đến vụ việc trên.

Trong thời gian vừa qua, anh Tân từng đến nhà Mến ghi đề và trúng với số tiền 120 triệu đồng. Tuy nhiên, khi sang nhà Mến lấy tiền, anh Tân đã mất tích.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Duy khai nhận, ngày 19/3, anh Nguyễn Xuân Tân có đánh đề với số tiền là 1,5 triệu đồng. Khi nhận tiền đánh đề của anh Tân, Mến đã bảo con san số đề này cho một số người khác. Tuy nhiên, Duy không san bảng đề này. Khi biết tin Tân trúng đề, mẹ con Duy trả anh Tân số tiền hơn 30 triệu đồng.

Duy bàn với Mến sát hại anh Tân để không phải trả số tiền còn lại. Sau đó, Duy lấy chiếc khăn tang rồi bện lại, khi anh Tân đến nói chuyện với Mến thì Duy dùng khăn xiết cổ nạn nhân cho đến chết. Đến tối, 20/3, Duy trói tay chân Tân sau đó cho vào bao tải rồi cùng Mến chở ra ném xuống sông tại khu vực xã Thanh Thủy để phi tang.

Trước đó, khoảng 11h ngày 28/3, người dân phát hiện thi thể nam giới bị trói tay chân bỏ trong bao tải trên cửa cống Gừng (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà) nên đã báo cơ quan chức năng. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Xuân Tân (SN 1974, trú thôn Tứ Cường, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà).

Được biết, anh Tân rời khỏi nhà từ chiều 20/3 rồi mất tích.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.