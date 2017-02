TPO - Qua kết luận của cơ quan điều tra thì tài xế Lai có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép. Ngoài ra, tài xế này còn điều khiển chiếc xe tải của mình lấn sang làn đường ngược chiều gây ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 3/2, thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với tài xế Phạm Văn Lai (SN 1976, trú tại TP Vinh, Nghệ An) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 13h (ngày 1/2), Phạm Văn Lai điều khiển xe tải loại 1,5 tấn gây tai nạn nghiêm trọng trên cầu Rộ (thuộc địa phận huyện Thanh Chương, Nghệ An) làm 3 người trong một gia đình tử vong và 1 người bị thương nặng.

Các nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1957, trú ở xóm 4, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương), chị Vi Thị Huệ (SN 1987, con dâu bà Xuân) rơi xuống cầu cao khoảng 30m tử vong tại chỗ. Riêng anh Võ Văn Tĩnh (con trai bà Xuân) và cháu Võ Văn Huy (cháu bà Xuân) bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tuy nhiên, cháu Huy cũng đã tử vong sau đó. Hiện, anh Tĩnh đã được các y bác sĩ bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An tiến hành ca mổ tháo hẳn khớp gối, vì chiếc chân đã hoại tử, đứt lìa, rơi dưới bãi sông.

Được biết, khi tiến hành đo nồng độ cồn với tài xế, lực lượng chức năng phát hiện trong hơi thở tài xế Lai có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Ngoài ra, dấu vết hiện trường cho thấy chiếc xe tải tài xế Lai điều khiển đã lấn sang làn đường bên trái.

Trong chiều ngày 2/2, Đoàn công tác của UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Thanh Chương và huyện Tương Dương (Nghệ An).

Tại đây, Đoàn cũng trao số tiền hỗ trợ tiền mai táng cho mỗi người tử vong là 5 triệu đồng, hỗ trợ tiền thuốc men cho người bị thương mỗi người 2 triệu đồng. Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.