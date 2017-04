Chỉ mấy ngày trước, hàng xóm đã đến chung vui với gia đình ông Bùi Văn Bàm khi hay tin cô con gái Bùi Thị Én (SN 1993) vừa thi đỗ công chức ngạch giáo viên mầm non. Tuy nhiên, Én đã không có cơ hội đứng lớp bởi bi kịch xảy ra trong buổi chiều định mệnh.

Gia đình chị Én bàng hoàng đau xót kể lại vụ việc và chân dung nghi phạm Bùi Văn Dũng

Thôn Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc từ trước đến nay được xem là một vùng quê bình yên, nên khi vụ việc xảy ra mọi người đều hết sức bàng hoàng.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Thập - mẹ của nạn nhân mắt không ngừng nhìn về phía di ảnh của chị. Bà xót xa nói rằng, Én là người con thứ 5 trong 6 người con của bà. Từ xưa tới nay luôn rất chăm học, học hết cấp tại trường THPT Lũng Vân, Hòa Bình, Én tiếp tuc xin bố mẹ cho xuống xuôi học với hy vọng đem cái chữ về giúp đỡ cho làng, bản bớt nghèo, bớt khổ.

Năm 2015, Én tốt nghiệp loại khá ngành sư phạm mầm non của trường Trung cấp Thái Nguyên; chị đăng kí tham gia thi công chức ngành giáo dục mầm non của tỉnh đang trong lúc chờ kết quả. Ngoài ra, cô giáo mầm non tương lai này còn quán xuyến công việc chăm nuôi cả đàn bò hơn chục con của gia đình. Như mọi ngày, sáng 10-4 chị Én cầm sẵn cơm nắm ăn trưa, nước uống và lùa đàn bò lên núi để chăn.

Tuy nhiên, đến buổi trưa cùng ngày, những người đi chăn bò cùng chị Én phát hiện đàn bò của chị đã tản ra mỗi nơi một con, lao vào ăn sắn và hoa màu. Mọi người đi tìm chị Én phát hiện phần cơm và nước của chị bị bỏ lại ở lều nghỉ trưa giữa đồi vắng. Cảm thấy điều chẳng lành, một số người đã gọi vào số điện thoại di động của chị Én nhưng thông báo tắt máy. Không liên lạc được, một số người đã nhanh chóng về báo sự việc cho gia đình chị Én để biết.

Sau đó, người nhà của nạn nhân đã hô hào anh em đi vào rừng tìm kiếm. Đến khoảng 17h cùng ngày, ông Bàm - bố của nạn nhân mới tìm thấy thi thể của con gái tại một khu rừng hoang vắng người qua lại thuộc đồi Cuông, cách nhà nạn nhân khoảng 4km.

Nhắc lại khoảnh khắc lúc đó, ông Bảm nghẹn ngào kể: “Khi phát hiện thi thể con gái trên rừng vắng, tôi đã quỵ ngã. Sự việc xảy ra bất ngờ với gia đình quá…!”. Sự việc sau đó đã được người nhà chị Én báo lên chính quyền địa phương, ngay lập tức Công an xã Mỹ Hòa tiến hành đến bảo vệ hiện trường và báo lên các cơ quan chức năng của Hòa Bình.

Chúng tôi đã lên tận hiện trường nơi phát hiện thi thể của chị Én. Đây là khu vực cách xa nhà của nạn nhân khoảng 4km. Hiện trường xảy ra sự việc nằm ở trên đồi cao, chỉ có duy nhất con đường mòn độc đạo để tiếp cận được chỗ này. Khu rừng vắng thuộc đồi Cuông là nơi chưa được người dân khai phá canh tác, nằm cách khá xa chòi nghỉ trưa nên rất vắng vẻ. Chính vì thế, có thể hung thủ đã lợi dụng vào điểm này để ra tay tàn độc với chị Én.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị sát hại và có dấu hiệu bị hiếp dâm. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể nạn nhân bị lột hết quần áo, nằm xuôi hướng xuống đồi dốc, phần cổ xuất hiện nhiều vết bầm tím, trầy xước và một vết cắt rộng sâu vào tới xương cổ của nạn nhân.

Đại tá Phạm Văn Sử, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã trực tiếp tham gia chỉ đạo phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã xác định được nghi phạm số một liên quan đến cái chết của chị Én là Bùi Văn Dũng trú tại Khu 1, xóm Ngay, xã Mỹ Hoà, huyện Tân Lạc. Tuy nhiên, tên này đã nhanh chân bỏ trốn.

Trong khi các lực lượng trinh sát ráo riết tỏa đi nhiều hướng để truy bắt nghi phạm thì sáng ngày 18-4, người dân xóm Ngay, xã Mỹ Hòa bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy tại một hang đá khu vực núi Tân Hòa, thuộc xóm Ngay và đã báo lên cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định danh tính nạn nhân. Cơ quan điều tra xác định danh tính thi thể người đàn ông trong hang đá chính là Bùi Văn Dũng. Nguyên nhân cái chết của nghi phạm được làm rõ là do tự tử bằng súng kíp.

Hiện trường nghi phạm Dũng tự sát. Theo người dân địa phương cho hay, Dũng là người có lối sống lập dị, rất thông thạo đường rừng, thường mang theo khẩu súng kíp trong người mỗi khi đi rừng.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Văn Sử cho biết, do trước sự truy bắt gắt gao của lực lượng tham gia phá án, đối tượng đã không thể trốn chạy xa nên đã trốn vào trong hang núi rồi tự tử bằng súng kíp. Tại hiện trường, Cơ quan Công an cũng đã thu giữ được khẩu súng kíp ngay bên cạnh thi thể nghi phạm. Đồng thời qua công tác khám nghiệm hiện trường xác định, nghi phạm gây án một mình và không có đồng phạm.