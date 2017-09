Tên cướp ngân hàng ở Đồng Nai từng đặt mìn khủng bố

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, ngày 5/9 cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Xuân Lộc đã xác định được Phạm Mạnh Hùng (SN 1989, ngụ ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) là nghi can gây ra vụ cướp chi nhánh ngân hàng HD Bank tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai vào ngày 1/9.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt nghi can Hùng. Thực hiện khám xét nơi ở của nghi phạm này, cơ quan điều tra thu giữ 7 trái mìn tự tạo.

Phạm Văn Hùng là đối tượng có tiền án về tội khủng bố. Vào rạng sáng ngày 19/4/2010, Hùng đã gây ra vụ nổ tại nhà ông Đỗ Văn Công - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Bình Dương.

Theo cơ quan chức năng, Hùng đã đặt 2 quả mìn tự tạo vào 2 xe ôtô của ông Đỗ Văn Công lúc rạng sáng ngày 19/4 tại khu để xe trong nhà riêng ông này.

Quả thứ nhất phát hiện sau khi nổ được cài khu vực bánh xe chiếc Toyota Land Cruiser. Do liều thuốc ít nên sức công phá nhỏ đã không gây thiệt hại gì cho người và phương tiện. Quả mìn thứ hai được phát hiện cài dưới nắp ca-po một chiếc xe khác. Kiểm tra quả mìn này cho thấy, trong chiếc điện thoại di động được đấu nối với quả mìn còn có 4 cuộc gọi nhỡ được cho là kẻ cài đặt từng gọi đến để kích hoạt thoại đi động nhưng quả mìn không nổ. Quả mìn tự tạo dạng hình trụ bằng giấy nặng 500 g, trong đó gồm 200 g thuốc nổ dạng công nghiệp màu đỏ, bộ phận kích nổ gắn với chiếc điện thoại di động.

Tại hiện trường, công an còn phát hiện một lá thư có lời lẽ đe dọa nhằm mục đích tống tiền ông Đỗ Văn Công. Khám xét nơi ở của Hùng, Cơ quan điều tra thu giữ tang vật gồm: 4 bình nước hóa chất, 4 lọ thủy tinh, 6 cuộn giấy có hình trụ buộc hai đầu để dây điện thò ra ngoài, 6 bình bột hóa chất, 3 ống nhòm, 4 bản đồ…được xác định là những nguyên vật liệu dùng để chế bom, mìn tự tạo.

Như tin đã đưa, ngày 1/9, một đối tượng nam giới khoảng 24 tuổi bịt khẩu trang xông vào trụ sở chi nhánh ngân hàng HD Bank tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Tại đây, đối tượng dùng hung khí và 1 vật dụng nghi là bom để đe dọa nhân viên ngân hàng và cướp đi số tiền 227 triệu đồng. Tên cướp tẩu thoát bằng một chiếc xe máy đã tháo biển số. Trên đường chạy trốn, đối tượng đánh rơi một số tiền vừa cướp được.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra đã bắt giữ Phạm Văn Lâm-anh trai của Hùng để điều tra về hành vi Không tố giác tội phạm. Theo điều tra ban đầu, chiếc xe máy Hùng sử dụng trong vụ cướp ngân hàng kể trên là do Lâm mượn của một người bạn rồi giao cho Hùng sử dụng. Sau khi thực hiện vụ cướp, Hùng đã đưa xe vào khu rừng thuộc phân trường Gia Phu – Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc (địa phận xã Xuân Hòa) cất giấu rồi bỏ trốn.

Mạnh Thắng