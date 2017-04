Ngày 23/4, Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Trí Tâm (35 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về hành vi Cướp tài sản.

Khẩu súng K59 có nòng giảm thanh và các tang vật liên quan. Ảnh công an cung cấp.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h30 ngày 22/4, Công an xã Định Hòa nhận được tin báo của chủ tiệm vàng ở ấp Hòa Mỹ về việc có kẻ lạ đột nhập. Khi 3 công an xã đến nơi, Tâm nổ nhiều phát súng về phía lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy.Ba người dân gần tiệm vàng thức dạy sớm, phát hiện sự việc đã hỗ trợ công an truy bắt. Tâm chạy được khoảng 500 m thì bị công an xã và người dân khống chế, tước vũ khí trên tay.Công an phát hiện súng K59 có gắn nòng giảm thanh, hộp tiến đạn có 15 viên. Chiếc cặp da tên này mang theo có 63 triệu đồng, ống tuýp sắt và nhiều dụng cụ chuyên dùng bẻ khóa.Liên quan vụ việc, 3 cán bộ công an xã Định Hòa (huyện Gò Quao) và 3 người dân được Công an Kiên Giang thưởng nóng vì có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt kẻ cướp nguy hiểm.