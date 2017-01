Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Dậu về hành vi giết người để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng Vi Văn Dậu Ngày 15/1, trong khi bà Nguyễn Thị Tuyết (56 tuổi), trú tại xóm Hiệp 3, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn đang dọn dẹp dưới bếp chuẩn bị đón Tết, bỗng xuất hiện 1 đối tượng lạ mặt, mặc quần áo đem, đeo khẩu trang bịt kín mặt. Bà Tuyết hốt hoảng, chưa kịp lấy lại bình tĩnh liền bị đối tượng này dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu. Nghe tiếng kêu cứu, chồng và con của bà Tuyết đang ngồi trên phòng khách, liền chạy xuống bếp thì bị đối tượng lạ mặt nấp trong góc nhà lao ra dùng dao chém bị thương rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng hết sức nguy kịch, đồng thời truy tìm, bắt giữ kẻ phạm tội và báo Công an huyện Nghĩa Đàn. Không dừng lại ở đó, khi đối tượng phạm tội bị nhân dân xã Nghĩa Liên lùng sục truy đuổi ráo riết, hắn chạy theo hướng về xóm Tân Thiết, xã Nghĩa Liên, trốn vào nhà bếp gia đình bà Lương Thị Phấn (50 tuổi). Bà Phấn phát hiện, nghi là kẻ trộm liền hô hoán người dân đến vây bắt, liền bị đối tượng này lấy con dao Thái gọt hoa quả của gia đình cứa vào cổ bà Phấn. Không những thế, hắn còn dùng viên gạch táp lô đập vào đầu nạn nhân. Hậu quả, bà Phấn bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tây Bắc Nghệ An. Sau khi gây ra các vụ án liều lĩnh, manh động trên, đối tượng nhanh chóng trốn vào rừng. Nhận được tin báo vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên, lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Đàn đã điều động toàn bộ lực lượng trinh sát, điều tra viên có mặt tại xã Nghĩa Liên - những nơi xảy ra vụ án, bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ và truy tìm đối tượng gây án theo dấu vết nóng; đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh điều tra truy bắt kẻ phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều tối ngày 16/1, Ban chuyên án đã phát hiện 1 đối tượng nghi vấn có đặc điểm trên, hắn thường xuất hiện tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, cách nơi xảy ra vụ án khoảng 11 km. Với quyết tâm truy bắt bằng được hung thủ đã gây án, sau 1 ngày mật phục, theo dõi mọi di động của đối tượng, đến khoảng 9 giờ ngày 17/1, Ban chuyên án quyết định phá án. Khi phát hiện đối tượng lấy trộm 1 chiếc đạp của người dân địa phương đang trên đường đưa đi tiêu thụ, liền bị các trinh sát lao đến quật ngã, bắt giữ, đưa về cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn. Tại đây hắn lộ nguyên hình là kẻ gây ra 2 vụ án xảy ra tại xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn đêm 15/1. Đối tượng khai tên là Vi Văn Dậu (SN 1993) quê ở huyện Tương Dương, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Sau khi lấy lời lời khai ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã bàn giao đối tượng gây án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền

Theo Báo Nghệ An