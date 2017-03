Đang đứng canh ở ngoài để đồng phạm lần thứ ba khoắng đồ trong công ty, thấy nữ phó giám đốc đi tới, tên trộm lập tức dí dao uy hiếp, kéo vào trụ sở.

Bình và Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Ngày 9/3, Công an thành phố Lạng Sơn cho biết vừa khởi tố, tạm giam Lê Hòa Bình (31 tuổi, trú phường Hoàng Văn Thụ) và Tô Văn Hiệp (23 tuổi, trú phương Chi Lăng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 6h30 ngày 19/1 một nữ phó giám đốc tên Hoa cùng chồng đến trụ sở công ty thấy người đàn ông đeo khẩu trang đứng trước trụ sở. Chị Hoa lại gần hỏi liền bị người này cầm dao dí vào cổ, ép hai vợ chồng vào trong, đe dọa cấm kêu la. Trong lúc giằng co, khi người dân xung quanh xuất hiện, kẻ bịt mặt đã bỏ chạy.

Chị Hoa kiểm tra tài sản thấy bị mất điện thoại, máy tính, âm ly, bộ phát wifi... Công an xác định vụ trộm hôm đó do Bình và Hiệp gây ra. Làm việc với cơ quan điều tra, hai nghi can khai túng tiền mua ma túy, biết văn phòng công ty không có người trông coi ban đêm nên tới khoắng đồ.

Sau khi phá khóa bằng kìm cộng lực, Hiệp đứng ngoài cảnh giới, Bình đột nhập vào nhà ngắt camera. Chúng hai lần mang đồ về nhà cất. Lần thứ ba quay lại thì đụng vợ chồng chị Hoa.