Dù ông Thường không thừa nhận hành vi, công an sau nhiều tháng điều tra đã phạt hành chính nam thẩm phán này 2,5 triệu đồng do đánh bố vợ cũ 76 tuổi.

Ông Bảo khi đang được điều trị tại BV Hữu nghị Việt Tiệp

Ngày 24/4, Công an huyện An Dương (Công an Hải Phòng) vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng với ông Phạm Văn Thường (45 tuổi, thẩm phán TAND quận Lê Chân) về hành vi đánh ông Đỗ Văn Bảo (76 tuổi, bố vợ cũ) phải nhập viện.

Việc xử lý hình sự mà xử phạt hành chính căn cứ vào việc Trung tâm giám định pháp y (Sở Y tế Hải Phòng) xác định ông Bảo không bị tổn hại sức khoẻ do việc làm của người con rể cũ. Tuy nhiên, gia đình ông Bảo cho rằng nạn nhân từng phải nằm viện nhiều ngày do gãy xương sườn số 6 thì không thể "chấp nhận" kết luận này. Họ đã gửi đơn tới Thanh tra Bộ Y tế đề nghị xem xét lại, nhưng chưa có hồi âm.



Theo người nhà ông Bảo, chiều 13/11/2016, ông Thường đi ăn nhậu về, tìm cớ đánh con trai khiến đứa trẻ sợ hãi chạy đến nhà ông ngoại cùng xã "lánh nạn". Ông Thường và em đi tìm con đã xông vào hành hung ông Bảo và nhiều người trong gia đình. Ông Bảo được đưa cấp cứu trong tình trạng người có nhiều vết máu, đau quặn vùng ngực và bụng.



Khi công an vào cuộc, ông Thường và em không thừa nhận có đánh người như nội dung tố cáo của gia đình ông Bảo.