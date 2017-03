Công an TP Vũng Tàu mời nghi can 77 tuổi lên lấy lời khai để làm rõ vụ án Dâm ô trẻ em.

Công viên ở khu chung cư, nơi ông Kha thường chơi với các bé gái.

Ngày 16/3, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mời ông Kha (77 tuổi, tên đã được thay đổi) ngụ chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, lên làm việc.

Theo nội dung thư mời, ông Kha làm việc với Đội điều tra tổng hợp Công an TP Vũng Tàu vào lúc 14h30 cùng ngày. Tại đây, điều tra viên sẽ lấy lời khai của nghi can để làm rõ các nội dung liên quan vụ án Dâm ô trẻ em.

Sáng cùng ngày, ông Kha cho biết tuy sức khỏe không tốt nhưng ông sẽ đến làm việc với công an đúng giờ. Ông nói rằng, từ khi bị tố cáo, ông và những người trong gia đình phải chịu nhiều tai tiếng. Người đàn ông 77 tuổi nói đêm 15/3, sau khi biết tin Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao chỉ đạo VKSND tỉnh và TP Vũng Tàu khởi tố bị can, ông không thể ngủ được.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2016, chị Trang (tên được thay đổi) nghe con gái 6 tuổi kể bị ông Kha sống cùng chung cư có hành vi xâm hại tình dục. Trước sự việc, chị làm đơn tố cáo ông Kha lên cơ quan công an và các cấp có thẩm quyền.

Sau sự việc, Thường trực Thành ủy đã yêu cầu UBND TP Vũng Tàu chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ. Đến tháng 8/2016, Công an TP Vũng Tàu quyết định khởi tố vụ án Dâm ô với trẻ em.

Đến đầu năm 2017, thấy việc kéo dài nhưng cơ quan chức năng chưa khởi tố bị can nên một hãng luật có địa chỉ tại TP.HCM đã gửi thư khẩn cầu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đốc thúc việc điều tra.

Ngày 12/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp sớm làm rõ và có kết luận về vụ việc này.

Ngày 15/3, Viện KSND Tối cao chỉ đạo Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Viện KSND TP Vũng Tàu yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu ra quyết định khởi tố bị can đối với nghi can 77 tuổi về tội Dâm ô trẻ em.