Ngày 5/4, Trưởng công an xã Thành Thọ (Thạch Thành, Thanh Hóa) xác nhận, một nữ sinh lớp 9 sống với bà ngoại đã bị nam thanh niên dụ dỗ, xâm hại tình dục.

Cháu A. kể lại sự việc bị xâm hại

Nạn nhân là cháu bé Vũ Ngọc A. (14 tuổi ở xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành) bị Vũ Văn Kiên (SN 1996, cùng quê) dụ dỗ xâm hại tình dục.Trước đó, đêm 25/11/2016, bà Thiều Thị Nhâm (bà ngoại của nữ sinh A,) ngủ dậy không thấy cháu đâu vội hốt hoảng gọi người nhà ở xung quanh đi tìm A.Sau nhiều giờ tìm kiếm không thấy, gia đình đã trình báo lên Công an xã. Bà Nhâm lục tìm sách vở xem có dấu vết gì không, thì phát hiện điện thoại của A, mở ra thấy có tin nhắn gửi cho A với nội dung “Anh xuống đón em”. Số điện thoại trên nhanh chóng được Công an xã và mọi người xác minh là điện thoại của Vũ Văn Kiên (1996) thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ.Sau nhiều cuộc điện thoại thuyết phục Kiên, đến khoảng 3h sáng ngày 26/11/2016 Kiên âm thầm đưa A về nhà. Sau khi về nhà, A đã kể lại toàn bộ sự việc bị Kiên dụ dỗ xâm hại.Sau đó, Công an huyện đã đưa cháu A. đi giám định. Theo kết quả cho thấy, cháu A. bị xâm hại tình dục, rách màng trinh và có tinh trùng trong mẫu xét nghiệm.Ngày 4/12/2016, Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Thành đã có quyết định số 601/CAT khởi tố bị can Vũ Văn Kiên (SN 1996, thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ) về tội “Giao cấu với trẻ em”.Hiện vụ việc đang được Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành thụ lý giải quyết theo quy định.