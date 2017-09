Thanh niên 17 tuổi phục kích, đâm chết đối thủ của anh

Khoảng 19h ngày 4/9 do mâu thuẫn vay nợ, Nguyễn Công Thắng (25 tuổi), Đỗ Hùng Quân (23 tuổi) và Nguyễn Văn Bảy (28 tuổi) xảy ra xô xát tại nhà Quân ở xã Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội.Lúc này em họ Quân là Đỗ Hùng Đức Hiếu (17 tuổi) đi chơi về chứng kiến đã cầm tuýp sắt dài khoảng 1,2m đầu gắn lá thép nhọn đứng phục ngoài ngõ. Khi Bảy chạy ra ngõ, Hiếu đã xông tới đâm vào đùi trái. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã phối hợp với Công an huyện Hoài Đức tạm giữ Thắng, Quân, Hiếu để phục vụ điều tra vụ án mạng.

Theo VnExpress