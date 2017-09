Thanh niên 23 tuổi bị tố hiếp dâm bé gái 6 tuổi cùng xóm

Ngày 4/9, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự Trần Quốc Thịnh (23 tuổi, ngụ xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) để làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân 6 tuổi là bé Thúy (tên đã thay đổi) ở cùng xóm với nghi can.Theo thông tin ban đầu, chiều một ngày trước Thúy sang nhà Thịnh chơi. Lúc này cha mẹ Thịnh đi vắng nên anh ta đã dụ bé gái để thực hiện hành vi giao cấu.Thúy khóc và chạy về nhà kể lại vụ việc cho chị ruột nghe. Gia đình nạn nhân báo công an vào chiều cùng ngày. Bị công an mời làm việc, bước đầu Thịnh đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo Zing