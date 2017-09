Thanh niên cố thủ trong tiệm tóc suốt 5 giờ, dọa kích nổ gas

Ngày 3/9, Công an phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, Bình Dương) mời Lê Văn Vinh (23 tuổi, quê Thanh Hóa) về trụ sở lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.Lúc 4h cùng ngày, người dân nghe tiếng động lớn trên mái tôn ở tiệm cắt tóc Ngọc Huyền (khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa) nên theo dõi. Khi đến trước cửa tiệm, nhiều người nghe tiếng động bên trong và nghi ngờ người lạ đang lục lọi tài sản nên báo cho chủ tiệm và công an.Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến phong tỏa hiện trường. Biết thanh niên lạ ở bên trong, công an kêu gọi người này ra ngoài nhưng anh ta không hợp tác, cố thủ bên trong và đe dọa kích nổ bình gas.Đến 9h cùng ngày, người này bước ra ngoài và bị công an mời về trụ sở làm việc.Theo trình báo của chủ tiệm, thanh niên đột nhập vào bên trong từ trên mái nhà và lấy máy tính, máy ảnh để lên mái tôn.

Theo Zing