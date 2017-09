Thanh niên cướp hàng loạt tiệm vàng ở miền Trung

Tên cướp bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 7/9, thượng tá Đào Thanh Long - Phó công an thị xã An Nhơn, Bình Định cho biết vừa bắt giữ Trần Viết Ân (34 tuổi, ở TP Pleiku, Gia Lai) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.Trưa hôm trước, Ân vào tiệm vàng ở đường Hùng Vương, TP Quy Nhơn vờ hỏi mua chiếc lắc trị giá 3,5 chỉ vàng 18K rồi cướp. Bị người dân truy đuổi, anh ta vứt lại tang vật, tẩu thoát ra hướng thị xã An Nhơn.Vài giờ sau, các trinh sát thị xã An Nhơn phát hiện thanh niên đi xe máy chạy ra hướng huyện Phù Mỹ có nhiều đặc điểm giống kẻ cướp tiệm vàng hồi cuối tháng 8 trên địa bàn."Sau hơn 2 giờ đeo bám, đến thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, chúng tôi đã bắt Ân khi kẻ này đang có ý định tiếp tục gây án", thượng tá Long nói.Làm việc với cảnh sát, Ân khai đã gây ra bảy vụ cướp tiệm vàng ở các tỉnh Bình Định, Gia Lai, Nha Trang... "Điều tra ban đầu cho thấy kẻ này chỉ gây án một mình", thượng tá Long cho biết.

Theo VnExpress