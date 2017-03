Sau khi nhậu say và chơi ma túy đá trong tiệc sinh nhật của bạn, nam thanh niên ở Long An đã bị ảo giác rồi cầm dao đâm chết người.

Nghi can bị bắt giữ. Ảnh: CA

Ngày 1/3, Công an tỉnh Long An bắt Nguyễn Thành Công (19 tuổi, quê Long An) để điều tra hành vi Giết người.

Hai tuần trước, Công đi sinh nhật bạn và nhậu say, sau đó chơi ma túy đá. Khi chạy xe về ngang huyện Thủ Thừa, anh ta gặp nhóm thợ hồ đang ngồi uống bia và hát karaoke ven đường.

Trong cơn say ma túy, Công cho rằng nhóm thợ hồ dọa đuổi đánh mình nên về nhà thủ dao rồi rủ thêm người bạn quay lại trả thù.

Khi gặp "đối thủ", anh ta liền rút dao đâm chết người thợ hồ 40 tuổi rồi cùng bạn bỏ trốn.