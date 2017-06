Nhựt lấy trộm trang phục công an mặc vào quán bar ở Cần Thơ để ra oai với nhóm bạn thì bị cảnh sát phát hiện.

Thiệu Minh Nhựt khai trộm cảnh phục mặc đi nhậu để ra oai với bạn bè

Sau chầu nhậu tại phòng trọ khuya 24/6, Thiệu Minh Nhựt (25 tuổi) mặc cảnh phục thượng sĩ công an cùng bạn đến quán bar lớn ở quận Ninh Kiều (Cần Thơ) uống tiếp.Người dân thấy Nhựt có dấu hiệu bất thường liền báo công an, mời về trụ sở làm việc. Anh ta khai từng là chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động tại tỉnh bên, xuất ngũ 2 năm trước. Bộ cảnh phục Nhựt lấy trộm tại Công an huyện Cao Lãnh; cấp hiệu, phù hiệu giữ lại lúc ra quân.Thanh niên này cho biết mặc trang phục công an đi nhậu "để ra oai với bạn bè".