Liên quan tới việc cơ quan CSĐT Công an Hà Nội quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), ngày 28/6 trong buổi sơ kết 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết: ngày 15/4 đã xảy ra vụ Bắt giữ người trái pháp luật, Cố ý hủy hoại tài sản ở xã Đồng Tâm và cơ quan điều tra cũng đã xác định rõ các hành vi này.

Vì thế, ngày 13/6, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự vụ án ở Đồng Tâm để điều tra về các hành vi "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

"Việc khởi tố hình sự nhằm tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý hủy hoại tài sản để điều tra xử lý theo đúng trình tự pháp luật", Thiếu tướng Bạch Thành Định nói.