Ảnh minh họa.

Ngày 11/3, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) phối hợp các lực lượng chức năng tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Duy Thuần (SN 1972 trú ở xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn).

Theo điều tra ban đầu, chiều 10/3 Lê Đình Dũng (1975 trú xã Nhơn Hạnh) tổ chức đánh bầu cua tại tại một tiệm sửa xe Honda ở cùng địa phương. Có một số con bạc tham gia, trong đó có Hàn Thắng Thọ (còn goi là Tý Khùng (SN 1986 ở cùng địa phương) và ông Thuần. Trong quá trình chơi, Thọ và ông Thuần xảy ra mâu thuẫn. Thọ dùng tay đánh ông Thuần một cái làm nạn nhân ngã và chết tại chỗ .

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy ông Thuần bị gãy đốt sống cổ.