Bị chửi khi nhậu, thiếu niên 17 tuổi ở TP HCM cùng nhóm bạn mang dao đi trả thủ, chém gần lìa 2 tay đối thủ.

Ngày 8/2, Công an TP HCM khởi tố Lê Chấn Hiệp (17 tuổi) về hành vi Giết người.

Theo điều tra, Hiệp và nhóm bạn uống bia tại quán trên đường Nguyễn Văn Của (quận 8) khuya mùng 1 Tết. Đến hơn 3h hôm sau, anh Hồng (28 tuổi) chạy xe máy đến chửi thề, nói: "Hồi nãy thằng nào kênh tao, đụng vào tao là đổ máu"...

Nhóm Hiệp không nói gì nên anh này bỏ đi. Bực tức vì tự nhiên có người đến gây sự, đám thanh niên chuẩn bị mã tấu đi tìm Hồng "tính sổ".

Thấy anh Hồng ngồi trên xe trước con hẻm trên đường Bình Đông, Hiệp cùng các bạn xông vào đánh. Anh Hồng bỏ chạy một đoạn thì vấp ngã, bị nhóm thanh niên đánh hội đồng.

Khi Hiệp vung dao chém, anh Hồng che đầu khiến hai cánh tay bị đứt gần lìa. Gây án xong cả bọn ném hung khí bỏ chạy, thuê khách sạn lẩn trốn.

Lúc đầu cảnh sát bắt Hiệp về hành vi Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, do mức độ và hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an quận 8 đã chuyển lên Công an TP HCM điều tra.

Liên quan đến vụ án, một số người khác cũng đang bị điều tra.

* Tên nạn nhân được thay đổi.