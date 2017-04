Thấy cô em gái mới lớn phổng phao, gã anh rể đã tán tỉnh, dụ dỗ rồi nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Ngày 16/4, Công an huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giàng A Chư (SN 1983), trú tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 1/2017, Giàng A Chư đã nhiều lần rủ cháu T.N (15 tuổi), trú tại xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, quan hệ tình dục. Cháu N là em gái ruột của vợ Giàng A Chư.



Vụ việc sau đó đã bị vợ Giàng A Chư phát hiện và tố cáo tới cơ quan Công an.



Quá trình điều tra, Công an huyện Trấn Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chư về hành vi Giao cấu với trẻ em.