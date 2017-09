Thiếu phụ bị đánh đập, lột quần áo xin miễn xử lý 'tình địch'

Ngày 7/9, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ vụ đánh ghen, quay video đưa lên mạng xã hội xảy ra tại xã Bá Hiến, gây xôn xao dư luận những ngày qua.Chị Hải là vợ của anh Ngọc và hai người có hai con gái chung. Năm 2016, chị phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ kém anh này gần 10 tuổi (đã có chồng và hai con), làm công nhân.Nhiều lần ngăn cản, khuyên can nhưng chồng không thay đổi nên tháng 6 vừa qua, chị Hải cùng anh Ngọc về Hà Nội, bán hoa quả dạo. Tuy nhiên, người chồng vẫn lén lút liên lạc với tình nhân.Sáng 3/9, nghe chồng nói về quê họp lớp, chị Hải nghi ngờ nên bí mật theo dõi. Nghe mẹ chồng và cháu thông báo thấy anh Ngọc ở khu trọ của tình nhân, chị Hải đã tới gõ cửa nhưng bị chốt bên trong. Cạy được cửa vào thấy chồng và nhân tình đang mặc quần áo, chị Hải đã lôi thiếu phụ này ra đường cùng người nhà làm nhục... Sự việc được quay video và đưa lên mạng xã hội sau đó.Làm việc với cơ quan công an, thiếu phụ bị đánh ghen thừa nhận có quan hệ tình cảm với chồng chị Hải từ năm 2016. Hôm xảy ra sự việc, giữa hai người có quan hệ yêu đương và bị mọi người phát hiện.Sau khi làm việc với cơ quan công an, thiếu phụ này đã nộp đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với những người đánh mình và từ chối giám định thương tích.Theo ông Nguyễn Minh Long, Đoàn Luật sư Hà Nội, do chị này từ chối giám định và không có đơn tố cáo nên công an không có căn cứ điều tra, truy tố hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.* Tên nhân vật đã thay đổi.

Theo VnExpress