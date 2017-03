Sau câu doạ dẫm cảnh sát giao thông vừa lập biên bản với mình, Quyên bóp cổ anh này để chồng và mẹ giằng lấy chiếc xe bị tạm giữ phóng đi.

Chiều 24/3, trên đường Nguyễn Huy Oánh (thành phố Vinh), hai công an phường Trường Thi (thành phố Vinh) dừng kiểm tra xe máy của Nguyễn Thị Minh Quyên do không có gương chiếu hậu bên trái.

Không xuất trình các giấy tờ liên quan, Quyên bị cảnh sát lập biên bản nhưng không ký, nói chờ người nhà đến giải quyết. Khi chồng Quyên là Nguyễn Văn Chiến cùng mẹ Hà Thị Tình (60 tuổi) và một nam thanh niên đi tới, Quyên bị cáo buộc đã cùng những người này thoá mạ lực lượng làm nhiệm vụ, giật tờ giấy ghi biên bản.

Chiếc xe máy đang bị tạm giữ tại trụ sở công an. Ảnh: Hải Bình.

Theo trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An), Quyên doạ các cán bộ công an: "Mày bắt xe tau là tau cho đi tù...". Quyên sau đó bóp cổ một cán bộ công an, còn Chiến và bà Tình giằng xe lấy phóng đi...

Xác định tính chất nghiêm trọng, Công an thành phố Vinh thu thập tài liệu, trích xuất hình ảnh video từ di động của nhân chứng ghi lại.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường cho biết vợ chồng Quyên đang bị tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nhà chức trách đang truy tìm nam thanh niên liên quan vụ việc.