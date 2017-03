TP - Sau khi Tiền Phong phản ánh thông tin cán bộ hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3 nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp, ngày 6/3 Cục Hải quan TP Hải Phòng đã có công văn phản hồi số 2352 gửi báoTiền Phong, do Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Thọ ký.

Theo nội dung công văn, ngày 6/3, Tổng cục Hải quan đã cử đoàn công tác phối hợp với Cục Hải quan TP Hải Phòng xác minh, làm rõ các thông tin báo Tiền Phong phản ánh.

Về việc doanh nghiệp phải huỷ tờ khai, Cục Hải quan TP Hải Phòng cho biết, theo quy định, đối với 1 lô hàng chỉ khai báo làm thủ tục theo 1 tờ khai tại 1 đơn vị hải quan. Trường hợp doanh nghiệp khai báo nhiều tờ khai cho 1 lô hàng thì bắt buộc phải huỷ các tờ khai trùng đã khai báo trước đó.

Cận cảnh đưa tiền “bôi trơn” cho cán bộ hải quan. (Ảnh cắt từ Clip)

Về việc bố trí bảo vệ kiểm soát tại cổng cơ quan, đơn vị này cho biết, do Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3 nằm trên địa bàn gần các kho, bến, bãi, cảng, tình hình an ninh trật tự phức tạp nên việc bố trí lực lượng bảo vệ 24/7 để đảm bảo an ninh, an toàn tại trụ sở Chi cục, cũng như kịp thời hướng dẫn khách ra vào là cần thiết. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp khách không tuân thủ nội quy ra vào cũng như không có nhiệm vụ liên quan.

Đặc biệt, về nội dung phản ánh và hình ảnh hiện tượng “bôi trơn” tại Cảng mà báo Tiền Phong đã nêu, Cục Hải quan TP Hải Phòng cho rằng những hình ảnh đó “chưa đủ cơ sở khẳng định doanh nghiệp đưa tiền ngoài quy định cho cán bộ hải quan”.

Theo Cục Hải quan TP Hải Phòng, trong số 5 hình ảnh đăng tải trên báo thì hình ảnh số 1, 3 không rõ ràng; hình ảnh số 2, 5 là trụ sở và văn phòng làm việc của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3. Hình ảnh số 4 có đồng chí Lê Thị Kim Xuân, công chức Đội Giám sát hải quan thực hiện nhiệm vụ thu lệ phí hải quan vào ca trực ngày thứ 7 (ngày 25/2); ngoài ra còn xử lý nghiệp vụ thay cho các công chức được nghỉ nên nhân viên này đã không ngồi đúng vị trí như thường lệ.

Cục Hải quan Hải Phòng cũng cho biết, ngày thứ 7 chỉ có 3 người giải quyết công việc, trong khi ngày thường là 9 người.

Tuy nhiên, theo những tư liệu mà phóng viên báo Tiền Phong thu thập được, có thể khẳng định số tiền nhân viên Lê Thị Kim Xuân thu không phải là “lệ phí hải quan”.

Báo Tiền Phong hoan nghênh sự phản hồi kịp thời của Cục Hải quan TP Hải Phòng; đồng thời, báo sẵn sàng phối hợp cùng Cục và các cơ quan chức năng để cung cấp các chứng cứ nhằm làm rõ vấn đề báo phản ánh.