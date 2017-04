Sau 2 ngày, cơ quan điều tra xác định Tốt không phải chồng nạn nhân bị ép vào khách sạn để quan hệ "thân mật". Anh ta chỉ là người tình của chị Cương.

Nhóm thanh niên bị tạm giữ ngày 2/4

Ngày 4/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang tạm giữ 33 thanh niên để phân loại, điều tra về các hành vi Gây rối trật tự công cộng, Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cơ quan này, 2 ngày trước, công an giữ 35 người. Tuy nhiên đến nay, cơ quan điều tra xác định có 2 người không liên quan đến vụ án.

Trong số những người bị tạm giữ có Nguyễn Thanh Tuấn (41 tuổi, ở thị xã Bến Cát, Bình Dương, hay gọi là Mun). “Công an chưa có quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Chúng tôi đang phân loại để làm rõ hành vi của từng người”, một cán bộ Công an tỉnh Bình Dương nói.

Công an Bình Dương xác định, Tuấn và chị Lâm Thị Quốc Cương (32 tuổi, ngụ Bình Dương) từng có quan hệ yêu đương. Đêm 1/4, chị Cương dự tiệc sinh nhật một người bạn thì gặp lại Tuấn. Tại đây, Tuấn tìm cách khống chế, đưa người tình cũ về một khách sạn gần ngã tư Sở Sao (TP Thủ Dầu Một) rồi ép quan hệ tình dục.

Lúc này, chị Cương phản kháng, nói với Tuấn đã có chồng. Người phụ nữ nhắn tin cho Nguyễn Hữu Tốt (31 tuổi, ngụ TP.HCM) thông báo chị đang bị Tuấn bắt giữ.

Hung khí lực lượng chức năng thu giữ.

Nhận tin cầu cứu của bạn gái, Tốt gọi điện cho Hồng Minh Tính (32 tuổi, ngụ TP.HCM) và rủ thêm những người khác mang hung khí, di chuyển từ TP.HCM về Bình Dương bằng 6 ôtô để thực hiện kế hoạch giải cứu nạn nhân.

2h ngày 2/4, nhóm 35 người của Tốt tập kết tại phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) chuẩn bị hỗn chiến với đối phương thì bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an Bình Dương, Công an TP Thủ Dầu Một bao vây, bắt giữ.

Qua khám xét, công an phát hiện 2 ôtô chở nhiều dao, rìu, gậy, vỏ chai bia.