Công an quận Hai Bà Trưng kiểm tra tại khu vực phố Đồng Nhân. Ảnh: Minh Đức.

Đổ quân vào “thủ phủ đồ chôm chỉa”

Phường Đồng Nhân và Phố Huế, quận Hai Bà Trưng có 2 khu chợ là Hòa Bình và chợ Trời lâu nay được coi là “thủ phủ” của các loại phụ tùng ô tô, xe máy... Người dân bị kẻ trộm “vặt” đồ chỉ cần tới khu vực này lập tức sẽ tìm được linh kiện phù hợp hoặc chính linh kiện của mình vừa bị kẻ trộm đánh cắp. Điều đáng nói, có những chủ cửa hàng mặc dù biết đó là đồ trộm cắp nhưng vẫn không ngần ngại mua lại với giá rẻ rồi bán lại với giá cao hơn để kiếm lời.

Trao đổi với Tiền Phong, thiếu tá Vũ Việt Phương, Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng đã lập tức chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn xác minh sự việc.

Ngày 12/1, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT Hà Nội) tiến hành kiểm tra đột xuất 10 cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô khu vực chợ Trời, phố Đồng Nhân và Đỗ Ngọc Du… Qua kiểm tra, tổ liên ngành đã thu giữ 114 phụ tùng ô tô các loại đã qua sử dụng như: Gương chiếu hậu, cần gạt nước, lô gô ô tô… không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số phụ tùng trên đã được tổ công tác liên ngành lập biên bản tạm giữ, củng cố hồ sơ xử lý.

Trung tá Phạm Quang Vinh, Đội trưởng Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm xâm phạm sở hữu cảnh báo, người dân không nên đỗ xe nơi vắng vẻ, không có người thường xuyên qua lại. Đặc biệt không nên để những tài sản có giá trị lại trong xe khi đỗ xe quá lâu, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lòng tham của các đối tượng xấu nổi lên. Ngoài trộm cắp phụ tùng ô tô, những chiếc xe không có thiết bị chống trộm, thiết bị cảnh báo cũng được các đối tượng trộm cắp nhắm tới. “Đối với các khu chung cư hiện nay, ngoài việc bảo vệ tòa nhà nên có khu gửi xe và bảo vệ trông giữ xe” - trung tá Vinh nói.

Quyết tâm quét sạch kẻ trộm

Trung tá Phạm Quang Vinh cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các đơn vị Công an TP Hà Nội triệt phá hơn chục ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô. Ngoài ra, Đội còn phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng, Đội QLTT số 5 tiến hành 7 đợt kiểm tra với tổng số hàng trăm lượt kiểm tra, thu giữ hàng nghìn sản phẩm là phụ tùng ô tô các loại.

Trung tá Vinh cho rằng, tình trạng trộm cắp phụ tùng ô tô thường diễn ra vào các dịp cuối năm, vì đây là thời điểm nhiều người sử dụng ô tô, khi đỗ xe không chú ý, để xe nơi vắng vẻ, không có người trông giữ. Đặc biệt, một số khu chung cư hiện nay không có người trông giữ là cơ hội cho những đối tượng xấu trộm cắp. Điều đáng nói, những nạn nhân bị trộm cắp phụ tùng, thường đến chợ Trời để “lùng” mua lại đồ của mình vì nghĩ rằng nó là đồ xịn theo xe, mặt khác giá cũng rẻ hơn những phụ tùng có nguồn gốc xuất xứ tới 30-40%. Việc này không khác gì tiếp tay cho tội phạm, chấp nhận “sống chung với lũ”, trung tá Vinh nói.

Được biết, sau khi báo Tiền Phong phản ánh vụ trộm cắp phụ tùng ô tô xảy ra tại khu đô thị Gamuda Garden, UBND quận Hai Bà Trưng đã có văn bản thành lập đội liên ngành, lên kế hoạch tổng rà soát các cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô đặc biệt là khu vực chợ Trời.

Ngày 12/1, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không để cho các đối tượng, ổ nhóm tội phạm trong đó có hoạt động trộm cắp phụ tùng ô tô tồn tại. Đối với người dân, khi phát hiện đối tượng lạ, khả nghi hoặc đối tượng trộm cắp báo cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc gọi theo số điện thoại: 0692196500.