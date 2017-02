Thua hết tiền trong cuộc chơi cờ bạc, bà Thủy đã tạo dựng hiện trường giả một vụ trộm cắp tài sản để đánh lừa chồng, nhưng đã bị Công an lật tẩy.

Vào khoảng 21h ngày 1/2, bà Nguyễn Thị Thủy, (45 tuổi, trú ở thôn Phú Mỹ, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) đề nghị Công an địa phương điều tra làm rõ thủ phạm đột nhập vào nhà của bà trộm cắp 50 triệu đồng.Khi tổ công tác của Công an thị xã Sông Cầu tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ tài liệu có liên quan đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nội dung tường trình của bà Thủy có nhiều mâu thuẫn, các cửa chính, cửa sổ căn nhà không có dấu vết cạy phá, đột nhập từ bên ngoài.Khi biết không thể né tránh những câu hỏi của điều tra viên, bà Thủy khai nhận đã ném số tiền nêu trên vào các cuộc chơi cờ bạc trong mấy ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu.Để che giấu sự thật, người phụ nữ này tạo dựng hiện trường giả một vụ trộm cắp tài sản để đánh lừa người chồng, nhưng đã bị Công an lật tẩy.