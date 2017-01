Chơi đá gà thua tiền nhưng Vinh không trả nên bị khống chế cướp, bực tức thanh niên này gọi bạn truy sát đối thủ.

Chiều 21/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Văn Ngan (33 tuổi) và Nguyễn Văn No (25 tuổi, cùng ngụ Cà Mau) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Riêng Lê Thành Vinh (25 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An) bị bắt để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, No và Ngan tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền với Vinh. Quá trình đá gà, Vinh thua Ngan nhưng không chịu chung tiền mà ôm gà bỏ về. Tức giận, Ngan vào nhà trọ gần đó lấy dao rồi cùng No đuổi theo đánh Vinh. Cả hai móc trong ví của Vinh lấy một triệu đồng.

Vinh kể lại sự việc cho bạn, rồi cả nhóm mang mã tấu, búa, đến nhà Ngan và No để trả thù. Thấy đối thủ vừa bước ra khỏi hẻm, nhóm Vinh lao vào chém, gây thương tích cho Ngan và No, rồi bỏ trốn.