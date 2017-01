Khi cả hai đã phê ma túy đá thì xảy ra mâu thuẫn, Khang chụp lấy dao kéo trong phòng đâm chết người cùng thuê phòng với mình.

Ngày 31/1, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phúc An Khang (17 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để làm rõ hành vi Giết người.Theo điều tra, ba hôm trước (mùng 1 Tết), Nguyễn Anh Vũ (26 tuổi, trú huyện Hóc Môn), Nguyễn Thành Nhiên (19 tuổi, quê Đắk Lắk) và Khang rủ nhau thuê một phòng trọ tại ấp Mỹ Hòa (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) để sử dụng ma túy đá.Đến nửa đêm, cả ba đã phê thuốc thì giữa Khang và anh Vũ xảy ra mâu thuẫn, hai bên lao vào xô xát. Trong lúc giằng co, Khang chụp lấy dao và kéo (dùng để chế dụng cụ chơi ma túy đá) đâm anh Vũ tử vong tại chỗ.Qua khám nghiệm, cảnh sát phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá trong phòng ba thanh niên này thuê.