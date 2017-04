Đến đoạn đường vắng, “thượng đế” đi trên xe taxi đã bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người khống chế tài xế rồi cướp tài sản.

Trần Như Tiến, "thượng đế" đi taxi rồi dí dao cướp tài sản của lái xe

Ngày 17/4, thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã tiến hành bắt tạm giam Trần Như Tiến (SN 1991, ngụ xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản”.

Theo đó, vào tối ngày 2/4 vừa qua, Tiến mang theo dao giấu trong người và gọi một chiếc xe taxi của hãng Mai Linh do anh Chu Đình Bình điều khiển chở từ TP Thanh Hóa về xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn.



Khi đến khu vực giáp ranh giữa huyện Triệu Sơn và huyện Thiệu Hóa, vị “thượng đế” trên đã hiện nguyên hình kẻ cướp, bất ngờ rút dao khống chế, cướp tiền và điện thoại di động của anh Bình rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.



Sự việc sau đó được anh Bình báo cáo tới Công an huyện Triệu Sơn và đơn vị này nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành xác minh, điều tra.



Đến 17 giờ ngày 3/4, Công an huyện Triệu Sơn đã xác định được đối trượng gây án là Trần Như Tiến. Tuy nhiên, sau khi gây án, Tiến đã trốn khỏi địa phương.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Triệu Sơn đã tập trung rà soát và phát hiện, bắt giữ Tiến tại siêu thị Big C, TP Thanh Hóa khi Tiến đang chuẩn bị lên xe khách trốn vào các tỉnh phía Nam.



Bước đầu, tại cơ quan công an, Trần Như Tiến đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.