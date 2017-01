Chương trình đã tổng hợp những sự việc gây chấn động dư luận về các đối tượng ngáo đá trong thời gian vừa qua, gây hoang mang và bất an trong đời sống người dân. Những thành phần ngáo đá được coi là một loại tội phạm nguy hiểm cho xã hội, trong lúc lên cơn có thể uy hiếp sự an toàn của những người xung quanh, thậm chí giết hại người thân của chính mình.

Thượng tá Trịnh Kim Vân chia sẻ với "An ninh toàn cảnh", ma túy đá khiến người ta mất hết khả năng nhận biết hành vi, vì vậy cực kỳ nguy hiểm. Ông khuyên, với những trường hợp này, người dân cần hết sức bình tĩnh, không nên có biểu hiện gì, mà nên lảng tránh ra, cắt cử người lên thuyết phục để họ không làm gì nguy hiểm cho xã hội đồng thời báo công an.

Nếu người ngáo xông vào nhà, cũng vẫn rất cần bình tĩnh, chỉ dùng những lời thuyết phục, tỏ ra là người thân để đối tượng đồng cảm, bớt hung hăng, tránh nguy hiểm cho chính mình trước mắt. Nếu đối tượng là người thân tấn công thì phải dùng lời lẽ tình cảm, ruột thịt để thuyết phục giúp đối tượng đi qua cơn hung đồ.

Còn với trường hợp bỗng dưng đang đi đường gặp đối tượng ngáo đá xông ra chặn đường, khi đó, lời khuyên của Thượng tá Trịnh Kim Vân là hãy tắt máy gạt chân chống xe và... chạy khỏi thoát thân trước đã. Nếu đủ khả năng để chống trả lại đối tượng mới nên dừng lại để khống chế đối tượng không gây nguy hiểm cho người khác.

Đối tượng bị ngáo đá uy hiếp người thân (hình ảnh diễn viên minh họa cho chuyên mục)

Bản tin "An ninh toàn cảnh" chính thức được phát sóng vào giờ vàng buổi trưa trên kênh truyền hình công an nhân dân đã thu hút được đông đảo khán giả truyền hình theo dõi. Ngoài các tin tức an ninh thời sự, các chuyên mục đặc biệt như nhận diện tội phạm cung cấp cho người xem rất nhiều kiến thức bảo vệ bản thân, phòng chống tội phạm hàng ngày.