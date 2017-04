Khi cửa được phá, mẹ Điệp cổ đầy máu nằm ở tầng 1, vợ và hai con bị thương trong căn phòng ở tầng 2, còn anh ta lăm lăm con dao leo lên sân thượng cố thủ.

Chị Giang vẫn hôn mê sau ca mổ

Chiều 10/4, không khí u ám bao trùm khắp các con ngõ trong khu phố Cầu Rồng (Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) sau vụ án mạng xảy ra ở nhà anh Vũ Văn Điệp (34 tuổi).

Một người hàng xóm cho biết, khoảng 1h30 rạng sáng 10/4, tiếng la hét kêu cứu, tiếng trẻ con gào khóc thảm thiết, tiếng giằng co của hai vợ chồng vang lên từ căn phòng ở tầng 2 nhà Điệp khiến người xung quanh thức giấc vội chạy sang.

"Tôi thấy cửa khoá, vợ Điệp đập cửa tôn trên tầng 2 kêu cứu. Mọi người đang loay hoay tìm búa phá cửa thì mẹ Điệp ném chìa khóa từ trong nhà ra”, người hàng xóm nhớ lại.





Trong nhà còn có bố Điệp ngoài 80 tuổi, khi thấy vợ chồng con trai xô xát, ông yếu nên không lên gác can ngăn như vợ.



Hiện trường vụ việc.



Gần 3h, khi thấy Điệp dùng dao tự đâm mình, hàng xóm lấy bạt căng trước cửa nhà dưới tầng 1. Bạt chưa kịp căng xong thì Điệp bất ngờ nhảy từ tầng thượng xuống đất, bị gãy hai chân. Anh ta đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).



Một hàng xóm sát vách cho biết không nhận thấy điều gì bất thường ở người đàn ông này. Chiều 9/4, Điệp còn chở mẹ đi mua sắm để chuẩn bị cho hội làng. “Đến tối, tôi thấy cả nhà Điệp quây quần ăn cơm. Anh ta sau đó qua nhà tôi nói chuyện vui vẻ đến khoảng 21h thì về", người này kể lại.



Một người dân khác trong khu phố Cầu Rồng cho biết bình thường Điệp hiền lành, chịu khó làm ăn và không có điều tiếng gì ở địa phương. “Hai vợ chồng đều làm công nhân nhà máy gạch nhiều năm, kinh tế không khá giả”, người này cho biết.



Chiều 10/4, bác sĩ Hạ Bá Chân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết, 3 nạn nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Mẹ Điệp bị hai vết đâm, trong đó một vết ở cổ nhưng chỉ tổn thương phần cơ. Bé gái 9 tuổi có mấy vết rách dưới cằm và gần ngực.



"Tôi đau đớn lắm"



Chiều 10/4, tại khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh, bà Mận đã được băng bó vết thương ở cổ. Giọng nói đứt quãng, người phụ nữ lớn tuổi thắc mắc không biết lý do gì mà con trai bà lại gây ra vụ việc đau lòng.



Theo bà, Điệp vốn là người hiền lành, 2 vợ chồng cùng là công nhân, cuộc sống gia đình trong căn nhà 3 tầng diễn ra bình thường. Khoảng 1h cùng ngày, bà đang ngủ ở tầng một thì nghe tiếng ồn ào trên tầng 2 nên đã lên xem sự việc. "Thấy tôi ở cầu thang, Điệp đâm luôn vào cổ", bà Mận nói.



Điều trị cùng tầng với bà nội, bé Trúc tỏ ra hoảng sợ sau khi chứng kiến những hành động của người cha.



Trúc chia sẻ, trước đây, bố thường uống rượu, khi say có mắng chửi 2 chị em và thi thoảng xô xát với mẹ. Bữa cơm tối hôm xảy ra vụ việc, mọi người trong nhà vẫn bình thường với nhau.



Theo lời một người thân, bé gái này vẫn chưa biết em mình đã mất. Chị phải nói dối bé Ngân đã được đưa về nhà bà ngoại ở Quế Võ sống.



“Sau khi tỉnh dậy, Trúc cứ thắc mắc sao bé Ngân cũng bị thương mà không nằm viện, lại về nhà bà ngoại. Con bé đâu biết là em gái được đem về quê để ông bà ngoại tiễn ra đồng…”, người thân đau xót nói.



Chiều 10/4, trong phòng Hồi sức tích cực, chị Giang còn hôn mê, phải thở máy sau ca phẫu thuật vì phổi bị đâm thủng. Ngoài ra, chị còn bị nhiều vết thương ở cằm, ngực và tay.



Túc trực bên em gái, anh Nguyễn Quang Vấn (37 tuổi) cho biết chị Giang lấy chồng ở Từ Sơn nhiều năm nay. Gia đình anh không nghe chị than thở hay kêu ca gì về mối quan hệ với chồng.



“Mất cháu, em gái lại không biết sống chết thế nào, tôi đau đớn lắm. Giờ Điệp có sống hay chết, chúng tôi cũng không quan tâm nữa. Khi anh ta tỉnh táo lại, nhớ lại giây phút tự tay giết con gái, Điệp sẽ phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp do chính mình gây ra”, anh Vấn nói.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra nguyên nhân vụ việc.