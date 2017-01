TP - Giữa năm 2016, chỉ riêng địa phận tỉnh Yên Bái nơi có cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua đã có ít nhất 39 vụ phá rào hành lang cao tốc này được phát hiện. Chủ tịch và bí thư 17 xã của huyện Văn Chấn, Văn Yên đã ký cam kết không để tình trạng này xảy ra nhưng thực tế người dân vẫn phá rào và chưa ai nhận trách nhiệm.

Xe khách dừng đỗ trái quy định trên cao tốc. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Liên quan tình trạng người dân phá rào băng cao tốc trồng hoa màu, đón xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Ngọc Hải - Giám đốc trung tâm điều hành (phụ trách tuyến: Vĩnh Phúc - Phú Thọ - Yên Bái) cho biết, đầu quý II năm 2016, Trung tâm vận hành cao tốc đã ký cam kết phối hợp với công an 5 tỉnh, thành xử lý tình trạng phá rào, đón khách trên cao tốc nhưng tình trạng trên vẫn tái diễn, khó xử lý triệt để. Nhiều điểm đen nạn phá rào trồng hoa màu hay băng cao tốc, bán hàng nước tại các điểm nóng như tại km37, 55… đơn vị luôn cử người túc trực ngày, đêm.

“Tại một số điểm thuộc huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) nhiều người dân vẫn cố tình vi phạm, thậm chí một số tài xế xe khách và người dân vi phạm chửi, đuổi đánh nhân viên tuần đường khi bị nhắc nhở. Có nhiều điểm đơn vị hàn gắn hàng chục lần nhưng rào vẫn bị dỡ”, ông Hải nói.

Trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đầu năm 2016 đơn vị đã phối hợp với Tổng Cty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đánh giá nguyên nhân, thực trạng và cùng vào cuộc tìm cách hạn chế vấn nạn trên.

Theo đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an 2 huyện Văn Chấn và Văn Yên (nơi cao tốc chạy qua) tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền thường xuyên. Đặc biệt, công an khu vực đã xuống tận nhà người dân vi phạm trổ rào đề nghị ký cam kết nhưng thực tế vẫn tái phạm.

Giữa năm 2016, Ban ATGT tỉnh Yên Bái phát hiện 39 vụ phá rào B40 hành lang cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Còn Giám đốc Sở GTVT Yên Bái - ông Đỗ Văn Dự cho rằng, việc thi công cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã không tạo đủ đường gom dân sinh là nguyên nhân chính dẫn đến nạn phá rào. Rào B40 chặn chắn ngang nhiều tuyến đường làng, đường liên thôn, xã…, dẫn đến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Nhiều người buộc phải dỡ rào làm lối đi lên cao tốc hoặc sang thôn, xóm đối diện hoặc lên nương rẫy canh tác. “Lối đi hạn chế, trạm dừng nghỉ xe khách thưa thớt khiến người dân buộc phá rào lên cao tốc bắt xe thì lực lượng chức năng không thể đủ ngăn cản”, ông Dự nói.

Từ 29/3/2016, Thanh tra giao thông (TTGT) và Ban an toàn giao thông (ATGT) Yên Bái đã đề nghị chủ tịch và bí thư Đảng ủy 17 xã (có đường cao tốc chạy qua) ký cam kết với nội dung: “Nếu để xảy ra việc dân trổ rào vào đường cao tốc thì chủ tịch và bí thư xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh”. Song, từ ngày ký cam kết, đồng thời với việc tuyên truyền bằng văn bản, loa phóng thanh nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Giữa năm 2016, 39 vụ phá rào được phát hiện nhưng chưa có chủ tịch, bí thư xã nào bị xử lý trách nhiệm. Sở GTVT Yên Bái có văn bản gửi VEC nói rõ thực trạng và nguyên nhân nhưng việc bổ sung đầu tư xây dựng các đường gom dân sinh, thi công hoàn trả đường vẫn chưa được thực hiện.

Tháng 11/2016, Sở GTVT Yên Bái vẫn tiếp tục gửi công văn 541 đến VEC sẵn sàng cử lực lượng phối hợp với VEC tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm (cả vi phạm của dân, của xe khách, xe ôm…) nhưng kế hoạch theo quy chế phối hợp vẫn chưa được rõ ràng. Đại diện Sở này cho biết sẽ giám sát chặt, xử phạt nặng đối với xe khách vi phạm do tỉnh quản lý .