TPO - Từ khi xuất hiện “người bí ẩn” trong vụ án hoa hậu Phương Nga bị cáo buộc lừa đảo, vụ án ngày càng lộ ra nhiều tình tiết phức tạp. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho Phương Nga cho rằng có sự ngụy tạo hồ sơ, hợp thức hóa dòng tiền mua bán nhà nhằm buộc tội Phương Nga.

Phương Nga (áo hồng) cho rằng điều tra viên đe dọa trong quá trình xét hỏi.

Lộ cách thông cung ra bên ngoài

Sáng 29/6, HĐXX tiếp tục phần xét hỏi, xét hỏi. Bị cáo Thùy Dung kể rành mạch việc thông cung từ trong trại giam ra ngoài và ngược lại một cách chi tiết. Dung khẳng định tất cả các lá thư viết nên các tấm nilon mà HĐXX đang giữ làm bằng chứng là tự tay mình viết.

Nói về các dụng cụ để thực hiện việc này, Dung nói: “Túi nilon được bị cáo lấy từ những lần mua thức ăn, sau đó bị cáo dùng chỉ cắt những tờ nilon thành tờ giấy A4, sau đó dùng bàn chải đánh răng bẻ làm đôi để viết chữ rồi nhờ quản giáo gửi về cho Lữ Minh Nghĩa. Sau khi bị cáo viết thư xong thì bị cáo xếp lại ngay ngắn bỏ vào lỗ gió, sáng hôm sau thì điều tra viên tên Nghĩa tới lấy và đưa ra ngoài. Còn khi bị cáo nhận được thư thì điều tra viên tên Nghĩa gọi bị cáo Dung ra chỗ thông gió để nói chuyện từ 10-15 phút và đưa thư cho bị cáo. Việc viết thư và nhận thư những người trong phòng giam đều biết”.

Lữ Minh Nghĩa xem các bức thư viết trên nilon để thư ký tòa niêm phong

Ký xác nhận những bức thư do Thùy Dung gửi từ trại giam ra cho ngoài.

Trả lời luật sư của ông Mỹ, bị cáo Dung cho rằng bản thân bị điều tra viên tên Tùng ép viết vào lời khai được nhận 2,5 tỷ đồng từ tiền lừa đảo của ông Mỹ, và điều tra viên này tiếp tục ép cô viết giấy khắc phục hậu quả.

Tại tòa, Dung cho rằng 2,5 tỷ đồng trên là tiền do mình kinh doanh mỹ phẩm, mỗi tháng thu nhập của mình từ 250 – 300 triệu đồng. Việc mua bán mỹ phẩm, cơ quan điều tra có thể xác nhận bằng Facebook cũng như hóa đơn mua bán mà công an thu giữ tại nhà riêng lúc bị bắt. Tất cả lời khai của mình tại cơ quan điều tra là do bị điều tra viên ép cung.

Phương Nga khai bị điều tra viên đe dọa

Còn bị cáo Phương Nga cho rằng trong thời gian chưa bị tạm giam, hoa hậu liên tục bị Cao Toàn Mỹ đe dọa, có người được thuê gọi điện thoại đe dọa, nên vô cùng lo sợ. Nga tính báo công an nhưng nghĩ lại không tin tưởng công an nên tìm thuê vệ sỹ nhưng linh tính vệ sỹ cũng không bảo vệ được, do đó, Nga gặp 'xã hội đen' để nhờ dàn xếp.

Cũng theo Nga, tháng 9/2014, Phương Nga viết đơn trình báo lên cơ quan điều tra khai nhận hành vi mua bán nhà vì thời điểm này bà Mai Phương ép Nga phải rút đơn tố cáo ông Mỹ. Lá đơn này Phương Nga viết tại nhà riêng dưới sự hướng dẫn của bà Mai Phương. Trong thời gian tạm giam, điều tra viên có dọa dẫm, đòi treo hai tay lên... nếu không khai theo hướng có lợi cho đại gia Mỹ.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa hoa hậu Phương Nga cho biết: “Quan điểm của tôi khi nhìn sự việc đã quá rõ ràng trắng đen. Đó là lí do khi HĐXX hỏi chúng tôi có cần hỏi thêm gì không, tôi đã trả lời không cần, bởi quá rõ ràng'

'Vừa rồi HĐXX đã gọi tất cả các bị cáo và nhân chứng để xác nhận một lần nữa lời khai, những lời khai này hoàn toàn phù hợp với những chứng cứ quan trọng của vụ án là có sự ngụy tạo hồ sơ, hợp thức hóa dòng tiền mua bán nhà nhằm buộc tội Phương Nga, chuyện đó đã rất rõ ràng', luật sư Nguyễn Văn Quynh nói.

Theo luật sư Nguyễn Văn Quynh, Điều 139 của Bộ luật Hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thì phải có hành vi gian dối trước, tạo lòng tin mới chiếm đoạt tiền và tài sản của người khác. Trong khi vụ án này, tiền đã lấy từ trước, bằng chứng mua nhà được ngụy tạo.

Cũng theo luật sư Quynh, các luật sư bào chữa cho Phương Nga đang chờ giây phút HĐXX cho tranh luận để đưa bằng chứng, lập luận của mình và thống nhất bằng những lập luận chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, các luật sư đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Phương Nga vô tội.

Mẹ Phương Nga (áo hồng) ký xác nhận các bằng chứng để niêm phong.

Kết thúc phiên tòa buổi sáng nay, HĐXX đã yêu cầu tất cả những người liên quan nộp lại chứng cứ tại bàn thư ký để niêm phong vào hồ sơ vụ án và thông báo phiên tòa tiếp tục vào lúc 15 giờ cùng ngày.