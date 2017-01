TP - Theo nguồn tin từ Công an TP.Quảng Ngãi, thời gian qua, Công an TP Quảng Ngãi và Công an tỉnh đều cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp điều tra vụ việc, thường xuyên liên hệ với gia đình của cháu Ngân và cô Đào để nắm thông tin, hòng phòng ngừa các tình huống xấu có thể xảy ra.

“Phải đợi bé Ngân lành vết thương rồi công an mới lấy hồ sơ bệnh án gửi ra Bộ Công an xem nguyên nhân gây ra chấn thương và tỷ lệ thương tật của bé Ngân. Từ đó mới có cơ sở giải quyết vụ việc”, một cán bộ công an cho biết. Ngày 8/1/2017, anh Nguyễn Duy Tuấn, ba cháu Ngân cho biết, sau hơn 15 ngày điều trị, sức khỏe cháu Ngân có đỡ hơn trước. Cháu đã ăn được cháo, nhưng vẫn chưa nhận biết được ba mẹ, chân tay chưa cử động được. Theo các bác sĩ, vết thương phía sau gáy của cháu Ngân nổi lên một u lớn chèn dây thần kinh nên chân tay cháu không thể cử động được. Tuy nhiên, bác sĩ không thể mổ hút máu bầm cho cháu được do sức khỏe cháu quá yếu. Cách điều trị duy nhất là truyền thuốc cho tan máu bầm. Cũng theo các bác sĩ, việc cứu chữa, tập luyện phục hồi chức năng chân, tay cho cháu rất khó khăn, nếu có cứu chữa được thì chân tay cháu cũng rất yếu. “Điều làm chúng tôi buồn là, từ ngày xảy ra vụ việc, gia đình cô Đào vẫn không đến thăm hỏi cháu và động viên gia đình”, anh Tuấn bức xúc.