TPO - Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện và quả tang một đối tượng nam (tài công) điều khiển ghe vỏ lãi gỗ vận chuyển 10 bao nylon màu xanh xám nghi là chứa thuốc lá điếu nhập lậu, hàng cấm kinh doanh.

QLTT trục vớt thuốc lá lậu bị đổ xuống kênh.

Tối ngày 13/1, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Đội Quản lý thị trường (QLTT) Củ Chi thuộc Chi cục QLTT TPHCM phối hợp cùng Đội cơ động - Chi cục QLTT tỉnh Long An, Đội Cảnh sát trật tự cơ động 113 - Công an huyện Củ Chi, Công an và dân quân xã Thái Mỹ kiểm tra tại khu vực Kênh 19 và Kênh Thầy Cai, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện và quả tang một đối tượng nam (tài công) điều khiển ghe vỏ lãi gỗ vận chuyển 10 bao nylon màu xanh xám nghi là chứa thuốc lá điếu nhập lậu, hàng cấm kinh doanh.

Khi phát hiện đoàn kiểm tra, đối tượng vận chuyển hoảng sợ đã lật úp ghe làm toàn bộ 10 bao nylon đổ xuống kênh rồi bỏ chạy thoát thân. Đoàn đã tiến hành trục vớt toàn bộ tang vật, phương tiện vào bờ, khám xét theo quy định pháp luật. Đơn vị kiểm tra xác nhận bên trong 10 bao nylon toàn bộ là thuốc lá nhập lậu.

Thuốc lá lậu được quấn kỹ trong các bao nilon lớn.

Tang vật thu được tại hiện trường là 6.000 bao thuốc lá loại 20 điếu/bao có xuất xứ nước ngoài, không dán tem nhập khẩu là hàng cấm kinh doanh; một chiếc ghe vỏ lãi gỗ đáy đóng tôn nhôm, dài 7,6m.

Ông Nguyễn Văn Mon - Đội trưởng Đội QLTT Củ Chi đã quyết định tạm giữ ngay toàn bộ số tang vật, phương tiện nêu trên. Thông báo tìm chủ sở hữu tang vật, phương tiện trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Đội và xử lý theo quy định pháp luật.