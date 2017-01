Đạt khai do ghen nên dùng dây điện, đèn pin sắt đánh bầm tím hai đùi, cánh tay người tình, không chỉ thế còn bắt nhảy xuống hồ Thủ Lệ cho ướt người.

Chị Hà tố bị bạn trai hành hung bầm tím khắp người

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã tiếp nhận hồ sơ do Công an phường Ngọc Khánh chuyển để điều tra việc chị Hà (24 tuổi) tố bị bạn trai là anh Nguyễn Tiến Đạt (32 tuổi) đánh đập dã man.

Bị công an triệu tập, Đạt thừa nhận đã đánh chị Hà bằng đèn pin và dùi cui sắt do ghen. Người đàn ông này từng đi tù về tội Giết người.

Công an quận Ba Đình đang chờ kết quả giám định thương tật của chị Hà để xác định hình thức xử lý với Đạt.

Chiều 13/1, chị Hà cho biết đã hết bầm tím nhưng vẫn đau nhức khắp người. Từ sau khi trình báo công an, chị và gia đình luôn nhận được những tin nhắn đe dọa tính mạng hay tỏ thái độ hằn học nên rất lo sợ.

Chị Hà cho biết liên tục bị nhắn tin đe dọa.

Theo chị Hà, hai người quan hệ tình cảm từ tháng 6, trước đó chị nhiều lần từ chối do mặc cảm quá khứ đã có gia đình. Càng gần gũi, chị càng thấy Đạt không phải là người đàn ông của cuộc đời mình nên muốn chia tay. Khi không được bạn trai đồng ý, chị đã cắt liên lạc, chuyển nhà.Từ khi gây sức ép để bắt chị quay về vào tháng 9/2016, Đạt liên lục có hành vi bạo hành. Hà nói không ít lần đã bị bạn trai bắt nhốt, thắt cổ, cắt trụi lông mi. Đỉnh điểm là tối 21/12/2016, Đạt nhốt Hà trong nhà vừa đánh vừa bắt quỳ đến sáng.Tối 23/12/2016, dù cơ thể nhiều vết tím đen của trận đòn vừa xong, chị tiếp tục bị anh này bắt nhảy xuống hồ Thủ Lệ cho ướt người rồi chạy xung quanh cho đến lúc khô đồ. Về đến nhà, chị thấy người yêu đổ quần áo ra nhà đốt nên hốt hoảng dập lửa. Ngay sau đó, chị cố tìm cách ra khỏi nhà, chạy đến cơ quan công an cầu cứu.Phạm Dự*Tên nạn nhân đã thay đổi