TPO - Trưởng Công an xã Tân Lộc, Lộc Hà (Hà Tĩnh), ông Nguyễn Duy Sơn cho biết, tối 5/1, trong lúc đang trực tết, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tân Lộc Lê Sỹ Tú bị chồng của một nhân viên đánh nhập viện cấp cứu.

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tân Lộc Lê Sỹ Tú đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Theo trưởng công an xã Tân Lộc, khoảng 21h, nhận được tin báo có sự việc đánh nhau tại Trạm Y tế xã. Khi đến nơi thấy ông Lê Sỹ Tú bị thương máu ra nhiều nơi trên cơ thể, bên cạnh có một con dao.

“Ông Tú kể lại khi đang trực ở Trạm nghe tiếng gõ cửa một anh Bùi Văn Hùng (chồng nhân viên trong Trạm) đập cửa xông vào chửi bới rồi dùng dao lao vào chém ở bả vai, tay”, ông Sơn cho biết.

Sau khi chém ông Tú ngã xuống, Hùng đi ra ngoài chửi bới rồi bỏ đi. Ông Tú được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, bị chém 2 nhát sâu ở bả vai và cánh tay trái.

Trưởng Công an xã Tân Lộc cho biết, sau khi đưa ông Tú đi cấp cứu, đối tượng Bùi Văn Hùng đến công an xã đầu thú. Hiện vụ việc được Công an huyện Lộc Hà điều tra xử lý.