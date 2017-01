TP - Vụ án “đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn” được Công an TPHCM khởi tố điều tra từ tháng 9/2013. Văn phòng Chính phủ nhiều lần có văn bản yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật giải quyết dứt điểm vụ án theo quy định pháp luật song đến nay vẫn giậm chân tại chỗ.

Ngày 12/1/2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Vũng Tàu có văn bản gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng, nội dung: Ngày 30/11/2016, lần thứ 3 Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an và Chủ tịch UBND TPHCM vào cuộc xem xét các sai phạm trong hoạt động tố tụng, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/12/2016, nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo.

Trước đó, từ năm 2014, VCCI chi nhánh Vũng Tàu cùng các cơ quan, tổ chức Nhà nước đã nhiều lần có văn bản kiến nghị đến các cơ quan tố tụng, các cấp chính quyền TPHCM chỉ đạo những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét, song đến nay vụ án đã kéo dài 4 năm chưa kết thúc.

Văn bản của VCCI chi nhánh Vũng Tàu nêu rõ: Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ vụ án để “treo án” vô thời hạn và quyết định cấm xuất cảnh tới năm 2018 với hai giám đốc doanh nghiệp là ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết đã gây khó khăn trong việc hợp tác phát triển khoa học và công nghệ. Các cơ quan tố tụng, những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng vụ án nói trên làm sai không chịu nhìn nhận sửa chữa để khắc phục mà tìm cách bao biện để kéo dài vụ án gây bất bình dư luận, làm mất lòng tin của nhân dân… Chi nhánh VCCI Vũng Tàu kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức Nhà nước không những không đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp mà còn lạm dụng quyền lực gây nhũng nhiễu khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngày 2/8/2013, vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra khiến 9 người tử nạn, trong đó có tài công Phạm Duy Phúc. Do tài công điều khiển ca nô bị nạn tử vong, cơ quan CSĐT đình chỉ điều tra tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy”. Ông Vũ Văn Đảo - Giám đốc Cty CP Công nghệ Việt Séc và Đinh Văn Quyết - Giám đốc Cty Vũng Tàu - Maria bị khởi tố về tội “Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn”.

Ngày 17/10/2014, VKSND TPHCM hoàn tất cáo trạng truy tố 2 ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết theo điều 214 Bộ luật Hình sự. Ngày 17/4/2015, TAND TPHCM trả hồ sơ lần 1, yêu cầu làm rõ kết quả giám định và nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 26/5/2015, VKS cùng cấp có công văn khẳng định “Do không có chứng nhận đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) là không đảm bảo an toàn”. Về việc này, ngày 25/6/2015, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có Công văn số 2411 khẳng định, ca nô bị nạn thuộc đăng kiểm của Phòng Đăng kiểm Hải quân, Bộ GTVT không có thẩm quyền đăng kiểm.

Tiếp đó, ngày 17/7/2015, TAND TPHCM có công văn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lần 2. Ngày 28/7/2015, VKSND TPHCM ra quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung cho Công an TPHCM. Tới ngày 28/8/2015, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can với lý do: Sau khi tiến hành điều tra thấy vụ án “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn”, cần phải giám định tư pháp đối với ca nô BP 12-04-02.

Ngày 18/11/2015, Hội đồng giám định đưa ra kết luận giám định chiếc ca nô BP 12-04-02 trong vụ án như sau: “Những nguyên nhân dẫn tới mất ổn định, gây tai nạn lật phương tiện là do chở quá số người cho phép, cộng thêm phương tiện đã gặp thời tiết bất lợi tại thời điểm xảy ra tai nạn…”. Mới đây (ngày 6/1/2017), Hội đồng giám định tiếp tục có kết luận giám định lần 2 về chiếc ca nô BP 12-04-02 bị lật tại biển Cần Giờ tái khẳng định kết quả giám định trước đó.

Tuy nhiên, sau những kết luận giám định trên, cơ quan điều tra vẫn “tạm đình chỉ vụ án”, và quyết định cấm xuất cảnh tới năm 2018 đối với hai ông Vũ Văn Đảo, Đinh Văn Quyết.