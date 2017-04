Cơ quan công an đã tiến hành trích xuất dữ liệu từ camera của một tiệm vàng ở Thừa Thiên – Huế, để truy tìm đối tượng cướp vàng tại đây, rồi phóng xe máy tẩu thoát.

Cửa hàng vàng Đính Lợi nơi xảy ra vụ cướp

Anh Trần Công Đính, chủ tiệm vàng đối diện chợ Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) trình báo, 16h15 ngày 22/4 một thanh niên mặc áo mưa tới đề nghị cho xem một số mẫu vàng làm quà cưới.Khi anh đưa hai chiếc vòng vàng 24k (tổng cộng 6 chỉ) và một đôi bông tai, vị khách chụp lại, hỏi mật khẩu wifi để vào mang gửi cho mẹ xin ý kiến. Nam thanh niên sau đó nhờ anh Đính cân trọng lượng đôi bông tai, nói muốn tìm món đồ đủ 25 triệu đồng.Theo trình báo, anh Đính cho rằng lợi dụng lúc mình lúi húi lấy đồ, người khách đã cướp hai chiếc vòng vàng, phóng xe máy bỏ chạy theo hướng về thành phố Huế. Nghe tiếng tri hô của anh, một người đi đường đuổi theo bất thành.Cơ quan công an đã thu dữ liệu camera của cửa hàng vàng để phục vụ điều tra.