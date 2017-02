Ngày 7/2, Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý hành vi chứa mại dâm và tiến hành rút giấy phép hoạt động của cơ sở massage Triều Châu 7 tại số 50, đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết (Bình Thuận) do vi phạm pháp luật.

Các cô gái hoạt động mại dâm núp bóng tiệm massage

Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 ngày 4/2, các trinh sát của Phòng PC45, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Công an phường Phú Trinh bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Triều Châu 7 do ông Phạm Huy Vũ (54 tuổi) trú tại Hàm Tân (Bình Thuận) làm chủ, phát hiện quả tang 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Khai nhận với tổ kiểm tra, 2 quản lý của cơ sở này là Giang Đông Trưởng (26 tuổi) và Châu Thanh Cường (35 tuổi) thừa nhận được một người tên Hùng là quản lý cấp cao hơn, chỉ đạo tổ chức hoạt động chứa mại dâm.

Cơ sở massage Triều Châu 7 và đối tượng Châu Thanh Cường.

Phương thức hoạt động là cho phép các nữ nhân viên massage của cơ sở trực tiếp thoả thuận giá cả với khách mua dâm và móc nối với một số gái bán dâm tự do bên ngoài đến các phòng nghỉ trong cơ sở này bán dâm cho khách để hưởng phần trăm.

Trưởng, Cường còn khai, giá mỗi lượt bán dâm tại cơ sở này từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Được biết, cơ sở massage Triều Châu 7 là một trong nhiều cơ sở của hệ thống massage Triều Châu hoạt động rầm rộ nhiều năm nay tại TP Phan Thiết.