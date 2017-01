Tại hiện trường, cơ quan cảnh sát thu giữ được 2 ô tô, 13 xe mô tô, một lượng lớn tiền mặt, nhiều điện thoại di động và các dụng cụ phục vụ việc chơi bạc. Công an đang lấy lời khai các đối tượng tổ chức đánh bạc và các con bạc để củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm trước pháp luật.

Vào lúc 15h chiều nay, Tổ cảnh sát ĐB-113, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) và Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động (K20) vừa tiến hành trinh sát và ập vào bắt quả tang 37 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tại đây công an thu giữ 2 ô tô, 13 xe mô tô, một lượng lớn tiền mặt, nhiều điện thoại di động, các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai các đối tượng tổ chức đánh bạc và các con bạc để củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Các đối tượng chơi bạc vừa bị cơ quan công an bắt giữ. Nhiều con bạc là phụ nữ. Địa điểm tổ chức sới bạc.

Trước đó, nhận được tin trình báo trên địa bàn phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội có một ổ nhóm chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền, hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh lân cận trong nhiều năm nay gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, các chiến sĩ trinh sát của Tổ ĐB-113 Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) và Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động (K20) đã xác minh. Theo đó sới bạc này do Nguyễn Đắc Sơn tức “Sơn bãi”, trú tại phường Đồng Mai, Q.Hà Đông và Tạ Đình Hùng (tức “Hùng hiểu") trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội cầm đầu.

Sới bạc này thường xuyên được tổ chức tại khu đất trống tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, diễn ra 2 ca/ngày, thu phí vào 1 triệu đồng/ca/người.

Ngoài ra có khoảng 20 đối tượng làm nhiệm vụ giúp sức cho Sơn và Hùng trong việc làm bảng vị, tín dụng và cảnh giới xung quanh sới bạc, không cho người lạ đến gần.

Với những tài liệu thu thập được, cơ quan công an nhận thấy Nguyễn Đắc Sơn và Tạ Đình Hùng cùng đồng bọn có hành vi vi phạm pháp luật và có dấu hiệu của một vụ án hình sự: Đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, số tiền đánh bạc lớn, trong thời gian dài và gây bức xúc trong nhân nhân.

Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo tổ ĐB-113, phối hợp với C44 và K20 tiến hành lập án đấu tranh triệt phá.