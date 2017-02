TPO - Đại tá Phạm Quốc Việt - Trưởng Công an thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một ổ ma túy được xem là lớn nhất ở địa phương từ trước đến nay.

Đối tượng Lý Mỹ Hằng

Trước đó vào khoảng 15h45 ngày 9/2, Công an phường 7 (thành phố Sóc Trăng) phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố tiến hành kiểm tra căn nhà số 150, quốc lộ 1A, khóm 1, phường 7 do bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm chủ

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Lý Mỹ Hằng (SN 1990) đang cầm một bơm kim tiên có chứa chất màu trắng; Đặng Bá Lợi (SN 1976) cầm 1 gói nilon bên trong có một cục chất bột màu trắng cùng 2.966.000 đồng.

Vào thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tại căn nhà kể trên còn có Nguyễn Anh Danh (SN 1991) và Triệu Phúc Quí (SN 1997).

Qua kiểm tra căn nhà, các trinh sát phát hiện 2 hộp nhựa bên trong có chứa 155 gói giấy có chứa chất bột màu trắng; 20 đoạn ống nhựa bên trong có chứa chất bột màu trắng; 59 đoạn ống nhựa hàn kín bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Đặng Bá Lợi tại khóm 2, phường 8, thành phố Sóc Trăng, lực lượng công an thu giữ được một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Khám xét phòng trọ của Danh (số 60 đường Phạm Hùng), cơ quan chức năng phát hiện một hộp giấy có chứa một cục chất bột màu trắng cùng một số dụng cụ để sử dụng và phân chia may túy.

Bước đầu xác định chất bột thu được từ các đối tượng là ma túy. Theo cơ quan chức năng, đây được xem là ổ ma túy lớn nhất ở TP Sóc Trăng từ trước đến nay.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ để đưa ra xử lý theo pháp luật.