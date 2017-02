Trong ngày khai trương, Tường đã trộm chiếc xe có chứa 200 triệu đồng trong cốp rồi chở nữ giám đốc đến công an trình báo.

Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Phạm Khắc Tường (33 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là người đã trộm chiếc xe của nữ giám đốc công ty bất động sản nơi Tường làm việc.Tường khai đã trộm chiếc xe của nữ giám đốc mang về quận Phú Nhuận giấu. Ảnh: CATrước đó, ngày 24-2, bà T. (45 tuổi) là giám đốc công ty bất động sản trên đường Võ Thị Sáu (phường ĐaKao, quận 1) trình báo bị mất tài sản. Theo người phụ nữ trong ngày khai trương khách đến đông nên không chú ý, kẻ gian lấy mất chiếc xe tay ga Honda Vision bên trong có để 200 triệu đồng.Qua truy xét nhanh, Đội Đặc nhiệm Công an quận 1 đưa Tường vào diện nghi vấn vì trong lễ khai trương, người này vắng mặt khoảng 20 phút và cũng là người chở bà T. đi trình báo công an.Khi được mời lên làm việc Tường quanh co. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Tường khai đã trộm xe mang về quận Phú Nhuận cất giấu. Tuy nhiên, nam nhân viên khai không lấy số tiền 200 triệu đồng như bà T. trình báo.Công an đang làm rõ vụ trộm này.