TPO - Trong lúc đi tuần tra phát hiện nhóm thanh niên đập phá quán ăn, một trung úy công an cùng bảo vệ dân phố đến can ngăn thì bị nhóm người này chém thương tích.

Hiện trường vụ việc. Ảnh CTV



Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, một người đàn ông cùng vợ con đến quán gà trên đường Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận) ăn tối. Trong lúc ăn, các vị khách này khó chịu khi người nhà chủ quán ồn ào lớn tiếng nên hai bên bắt đầu cự cãi. Sau đó người đàn ông này lên xe máy chạy đi một hướng, còn vợ con đón taxi về riêng. Một lúc sau, người đàn ông này quay trở lại quán cùng với một nhóm thanh niên đập phá quán ăn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đến can ngăn. Nhóm thanh niên này dùng hung khí tấn công lại khiến một trung úy công an và bảo vệ dân phố bị thương.

Tối 6/3, Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) xác nhận trung úy Bùi Minh Nhựt (cán bộ Công an phường 2) và một bảo vệ dân phố bị thương khi làm nhiệm vụ. Hiện công an đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc hai cán bộ này bị thương.