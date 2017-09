Trung úy công an bị thanh niên nghi ngáo đá chém đứt gân tay

Ngày 6/9, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hậu (28 tuổi, ngụ tại phường Mũi Né, TP. Phan Thiết) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích.Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 5/9, người dân khu phố 15, phường Mũi Né, báo tin xảy ra một vụ gây rối trật tự công cộng. Công an phường Mũi Né đã cử trung úy Nguyễn Ngọc Tường đến giải quyết.Trung úy Trường đến hiện trường yêu cầu Hậu về trụ sở làm việc, nhưng anh công an bất ngờ bị thanh niên này dùng mã tấu tấn công, làm đứt gân tay trái. Do vết thương quá nặng, trung úy Trường được chuyển vào TP.HCM để điều trị.Theo những người dân, Hậu vừa cai nghiện trở về địa phương, thường hay tụ tập cùng các thanh niên khác gây rối trật tự công công. Khi gây án, thanh niên này có biểu hiện ngáo đá.Cảnh sát đã bắt giữ Hậu ngay trong đêm. Vụ việc đang được Công an TP Phan Thiết điều tra.

